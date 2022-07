Netflix je dobiček iz drugega četrtletja lani povečal za sedem odstotkov, 1,44 milijarde dolarjev, prihodki pa so narasli za 8,6 odstotka na 7,9 milijarde dolarjev. To je bilo bolje od pričakovanj.

Največ naročnikov izgubil v ZDA in Kanadi

Največ, 1,3 milijona, naročnikov je Netflix izgubil v ZDA in Kanadi, a je to vsej delno nadomestil drugje po svetu. Večji osip naročnikov je med drugim preprečila priljubljena znanstvenofantastična serija Stranger Things, ki je v prvih štirih tednih četrte sezone požela 1,3 milijarde ogledov.

Netflix bo poskušal izvabiti več denarja od obstoječih naročnikov, saj bo dodatno zaračunaval za oglede zunaj naročnikovega doma. Težava za podjetje je, da si ljudje delijo gesla, zato napovedujejo strožji nadzor.

Umaknil se je z ruskega trga

Sicer pa je število naročnikov upadlo tudi zaradi vojne v Ukrajini. Netflix se je zaradi sankcij proti Rusiji umaknil s tega trga in tako ostal brez 700 tisoč naročnikov.

Če je upad naročnikov v prvem trimesečju leta povzročil močan upad vrednosti delnice, pa je bilo v torek obratno in vlagatelji so pohiteli z nakupi Netflixovih delnic. Te so se že do konca rednega dela borznega trgovanja podražile za 5,61 odstotka, v podaljšanem trgovanju po objavi rezultatov pa še za 7,85 odstotka na 217,46 dolarja.