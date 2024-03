Nepalci odločni: Alpinisti, svoje iztrebke odnesite s seboj!

Večina ljudi, ki se poskuša povzpeti na 8.849 metrov visoki Everest, se na pot odpravi prek Nepala in plača 11 tisoč ameriških dolarjev samo za dovoljenje za plezanje. Z opremo, s hrano, dodatnim kisikom, šerpami in ostalim znesek preseže 35 tisoč dolarjev.

Toda najvišji vrh na svetu ogrožajo težave z iztrebki, ki se kopičijo zaradi rastočega števila obiskovalcev, in razmere na gori, ki otežujejo razpadanje. "Težava človeških odpadkov na Everestu je zelo pereča," je za CNN povedal Diwas Pokhrel, prvi podpredsednik združenja Everest Summiteers Association, in dodal, da ti na najvišjih točkah gore ogrožajo gorsko okolje.

Brez ukrepanja se bodo težave z iztrebki še stopnjevale. Lani so v Nepalu izdali rekordnih 478 plezalnih dovoljenj za vzpon na vrh. Potrjeno je bilo, da je 12 plezalcev umrlo na gori, medtem ko jih še pet uradno pogrešajo. Jinesh Sindurakar iz Nepalskega alpinističnega združenja je za CNN dejal, da bo v letošnji sezoni na Everestu približno 1.200 ljudi.

"Vsaka oseba proizvede 250 gramov iztrebkov na dan in preživi dva tedna v višinskih taborih pred vzponom na vrh," je pojasnil Sindurakar in dodal, da bo vsak plezalec dobil dve vrečki za iztrebke, od katerih bo vsako lahko uporabil do šestkrat. Vrečke vsebujejo kemično sredstvo za strjevanje človeških odpadkov, ki nevtralizira vonj. Nepalska občina Khumbu Pasanglhamu bo v tej sezoni izdala približno osem tisoč vrečk.

Prizadevanja za zmanjšanje vpliva turizma na Himalajo se krepijo. S pobudo, ki jo je vodila nepalska vojska, so odstranili 35,7 tone odpadkov in plastike z vrhov, vključno z Everestom, Lhotsejem, Annapurno in Baruntsejem, poroča Himalayan Times.