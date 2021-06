Neverjetno: nepregledna kolona za vzpon na najvišjo goro sveta #video

Alpinisti morajo za vzpon na Mount Everest dobesedno čakati v vrsti. Na desetine alpinistov se tako drug za drugim vzpenja na vrh najvišje gore na svetu. Razdalja med njimi je majhna, možnost širjenja koronavirusa pa zato veliko večja. Skrb vzbujajoč je nov nepalski sev, ki ga lahko alpinisti, ti prihajajo z različnih koncev sveta, ob vrnitvi širijo naprej. Primere okužbe z nepalskim sevom so že potrdili v ZDA, Indiji in na Portugalskem. Kar 23 primerov pa so potrdili v Veliki Britaniji, piše Daily Mail.

Konec maja so se v enem izmed baznih taborov pod vrhom Mount Everesta že spopadali z izbruhom koronavirusa. Med alpinisti in pomožnim osebjem so potrdili več kot sto primerov okužbe s koronavirusom.

Tveganje je še večje

Potem ko je bila lanska alpinistična sezona v Himalaji onemogočena, so letos nepalske oblasti izdale skupno 408 dovoljenj za vzpon na najvišjo goro sveta. Na začetku ponovnega odprtja sezone so morali alpinisti ob prihodu v Nepal naprej v karanteno, šele nato so lahko nadaljevali pot v Himalajo. Ukrepe so nato nekoliko sprostili, karantena za plezalce ni več obvezna.

Ena od ključnih težav je, da oblasti niso zagotovile možnosti za izvajanje testiranj v baznem taboru. Nekatere večje plezalne ekipe sicer s seboj prinesejo svoje teste. Kljub nevarnosti, ki jo že sam po sebi pomeni vzpon na Mount Everest, je tveganje v trenutnih razmerah še večje. A očitno to zagrizenih alpinistov ne ustavi, v Himalaji se spopadajo s pravim navalom obiskovalcev.