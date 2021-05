Izbruh pod vrhom Mount Everesta: s koronavirusom okuženih več kot 100 alpinistov

Med alpinisti in pomožnim osebjem v alpinističnem kampu pod vrhom Mount Everesta so potrdili več kot 100 primerov okužbe s koronavirusom.

"Realna številka je verjetno še precej višja, zagotovo med 150 in 200 okuženih. Še preden so se ljudje testirali, smo vedeli, da se je v kampu razširil koronavirus. Ljudje so bili videti bolni, po šotorih je bilo slišati veliko kašljanja," je lokalnim medijem povedal avstrijski alpinistični vodnik Lukas Furtenbach.

Furtenbach je moral zaradi izbruha koronavirusa prekiniti ekspedicijo na Mount Everest. Šest vodnikov iz Nepala in še en tuji vodnik so bili na testu pozitivni. Člani odprav s seboj nimajo testov, zato testiranje opravijo šele, ko se vrnejo nazaj v bazni tabor. Le nekatere večje plezane ekipe so s seboj prinesle svoje teste, kar je vsaj nekoliko omililo nastalo situacijo, piše The Guardian.

Po tem ko je bila lanska alpinistična sezona v Himalaji zaprta, so letos nepalske oblasti izdale skupno 408 dovoljenj za vzpon na najvišjo goro sveta.

Nepalske oblasti sicer še vedno zanikajo, da bi imele kakršnekoli informacije o okužbah v baznem taboru pod Everestom. Še vedno je ena ključnih težav, da oblasti niso zagotovile možnosti za izvajanje testiranj v baznem taboru, kljub temu da so jih k temu pozvali.

Skokovita rast okužb v Nepalu

Nepal se sooča z rekordnim številom smrti in potrjenih primerov okužbe s koronavirusom. V petek so potrdili 8.607 novih primerov okužbe in zabeležili 177 smrti. Skupaj so tako od začetka epidemije zabeležili več kot 497 tisoč okužb, umrlo je 6.024 ljudi.