V Indiji presegli strašljiv mejnik smrtnih žrtev covida

V Indiji je za covid-19 umrlo več kot 300 tisoč ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. S tem je Indija postala tretja država po ZDA in Braziliji, ki je presegla ta mejnik.

V Indiji je v zadnjih 24 urah umrlo 4.454 covidnih bolnikov. To je drugo najvišje število smrtnih žrtev v enem dnevu. V sredo so jih zabeležili okoli 4.530. Skupaj je tako covid-19 zahteval 303.720 smrtnih žrtev, od tega 50 tisoč v zadnjih manj kot dveh tednih.

Doslej so v državi z 1,3 milijarde prebivalci potrdili 26,7 milijona okužb z novim koronavirusom. Število novih okužb medtem v velikih mestih, tudi v prestolnici New Delhi in finančnem središču Mumbai, upada.

Zaradi visokega števila okužb z novim koronavirusom so indijske bolnišnice preobremenjene, spopadajo se tudi s pomanjkanjem kisika in zdravil.

Število smrti dejansko višje od uradnih

Iz države poročajo o truplih, ki plavajo po reki Ganges. "Na reki Ganges vidimo trupla, za katera se zdi, da niso bila zabeležena kot smrti zaradi covid-19, vendar pa so najverjetneje posledica tega," je povedal profesor biologije Gautam Menon.

Dodal je, da se vsi strinjajo, da je število smrti dejansko višje od uradnih. Vendar pa je vprašanje, kolikšna je razlika med dejanskimi in uradnimi podatki.

Doslej so v tej azijski državi porabili 196 milijonov odmerkov cepiva proti covid-19, vendar pa strokovnjaki menijo, da je treba cepljenje močno pospešiti. Država, kjer ima sedež največji proizvajalec cepiv, je sicer zaustavila njihov izvoz, da bi zadostila lokalnim potrebam.