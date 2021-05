V Indiji postavili nov žalosten rekord #video

Avstrija se z današnjim dnem počasi vrača bližje normalnemu stanju. Po sedmih mesecih se odpirajo gostinski lokali in hoteli.

V Avstriji so tako danes ponovno zagnali turistične dejavnosti. Vrata odpirajo tudi gledališča in kinodvorane, znova obratujejo tudi športne dvorane in fitnesi. Gosti, obiskovalci oziroma stranke za obisk potrebujejo dokazilo PCT, da so bodisi preboleli covid-19 bodisi so cepljeni proti tej bolezni ali imajo negativen test na okužbo z novim koronavirusom. V veliko hotelih in tudi gostinskih lokalih bodo gostom ponudili možnost samotestiranja.

To dokazilo je od danes tudi dovolj, da se prišleki iz določenih držav, tudi Slovenije, ob vstopu v Avstrijo izognejo obvezni karanteni.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je današnji dan označil za "začetek našega boja za vrnitev v normalnost". Epidemiološko stanje je po njegovih besedah trenutno boljše, kot so pričakovali. "Krivulja okužb se jasno znižuje, krivulja cepljenih se zvišuje," je na kratko opisal.

V Avstriji trenutno v zadnjih sedmih dneh beležijo 65 okužb na 100.000 prebivalcev.