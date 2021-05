Drama v Himalaji. Posledice bi lahko bile uničujoče.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izbruh koronavirusa v Nepalu je dosegel tudi Himalajo. Med plezalci, ki so jih zaradi simptomov koronavirusa iz taborov pod Mount Everestom prepeljali v bolnišnico v nepalski prestolnici Katmandu, so potrdili že 17 primerov okužb. Plezalci se bojijo, da bi lahko bile posledice nadaljnjega širjenja okužb v taborih na nadmorski višini nad pet tisoč metrov, kjer je dihanje že tako oteženo in uničujoče.