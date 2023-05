Že deseta smrtna žrtev v tej sezoni na Everestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih nepalskih oblasti je umrl 40-letni Jason Bernard Kennison, ki je v petek tožil zaradi slabega počutja, so sporočili iz Asian Trekking.

Potem ko je na vrhu postal "neodziven", so ga spustili na območje pod vrhom, je za AFP povedal vodja Azijskega pohodništva šerpa Dawa Steven.

"Ker je kisikovih jeklenk, ki so jih imeli s seboj, zmanjkalo, so se odločili, da se spustijo v tabor 4 v upanju, da se bodo spet povzpeli nazaj s kisikovimi jeklenkami in ga rešili," je dejal šerpa.

"Močan veter in slabo vreme sta preprečila, da bi se vrnili. Umrl je na območju Balcony." Gre za manjšo ploščad, "balkon", na višini 8400 metrov nad morjem.

Po podatkih nepalskega oddelka za turizem se je to sezono na Mount Everest povzpelo že skoraj 450 plezalcev. Nepalske oblasti so letos izdala 478 dovoljenj tujim plezalcem, za dovoljenje je treba plačati 11.000 dolarjev pristojbine. Sezona vzponov traja do začetka junija.

Foto: Reuters

Dosežek nekdanjega vojaka

Nekdanji vojak, pripadnik nepalskih gurk, 43-letni Hari Budha Magar, pa je postal prva oseba z amputiranima obema nogami nad kolenom, ki se je povzpel na Everest, je poročala agencija AFP.

"Na vrh Sagarmathe je prišel v petek okoli 15.00 po nepalskem času. Po tem se je spustil v bazni kamp, v Katmandu pa se bo vrnil v ponedeljek popoldne", je dejal za AFP Him Bista, ki je za Everest uporabil nepalsko ime.

Magar je obe nogi izgubil v Afganistanu, ko je stopil protipehotno mino. Pri hoji si sicer pomaga s protezama.

Nekdanji vojak s činom desetnika se je lahko povzpel na Everest, potem ko je nepalsko vrhovno sodišče razveljavilo zakon, ki je invalidom z dvojno amputacijo nog in slepim prepovedoval vzpon na najvišjo goro na svetu.

Mount Everest je s 8848,86 metri nadmorske višine najvišja gora na Zemlji.

Preberite še: