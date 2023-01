Nor podvig Brazilke: tekla na vrh Antarktike #video

Brazilska ultra tekačica Fernanda Maciel je postala prvi človek, ki mu je uspelo priteči na vrh najvišje gore Antarktike, na 4.892 metrov visoki Mount Vinson. Za podvig je potrebovala devet ur in 41 minut. "Razmere so bile popolnoma skrajne, bilo je med minus 30 in minus 50 stopinjami Celzija, vse skupaj je poslabšal še veter. A bilo je zabavno," je povedala 42-letnica.

Fernanda Maciel se je že v letih 2016 in 2017 povzpela na argentinsko goro Aconcaguo (6.962 metrov) in Kilimandžaro v Tanzaniji (5.895 metrov), na božični dan lani je postala sploh prvi človek, ki je tekel na najvišji vrh Antarktike. Do zdaj so bili vsi naskoki na goro Vinson alpinistični, nekaj ljudi je s tega vrha tudi smučalo, Macielova je s tekom podrla tudi rekord. Na vrh se še nihče ni povzpel hitreje.

Novi rekord znaša devet ur in 41 minut, za vzpon je potrebovala šest ur in 40 minut, za spust pa še tri ure in minuto. "Moj bog, to je super," se je veselila po epskem podvigu. Nizke temperature niso bile edina nevarnost, je še pojasnila. "Pot je zahtevna. Premagati je treba nekaj hudih strmin, nekaj predelov je tudi skalovitih. Ni bilo enostavno. Ampak se je vse izteklo brez težav, bilo je tudi izjemno zabavno," je še povedala brazilska športnica.

Preberite še: