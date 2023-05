Nepalski šerpa rekorder po številu vzponov na Mount Everest

Nepalski šerpa se je pretekli teden že 28. povzpel na Mount Everest in podrl lastni rekord v številu vzponov na najvišjo goro sveta le teden dni po svojem zadnjem vzponu, so sporočili nepalski uradniki, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Kami Rita je tako drugič v tej sezoni osvojil vrh najvišje gore na svetu.

Triinpetdesetletni Kami Rita se je na 8.849 metrov visok vrh povzpel po tradicionalni poti po jugovzhodnem grebenu, je povedal uradnik nepalskega ministrstva za turizem Bigyan Koirala.

Pot, ki sta jo leta 1953 prva prehodila Novozelandec Edmund Hillary in šerpa Tenzing Norgay, ostaja najbolj priljubljena pot na najvišji vrh sveta.

Prvič na vrh sveta leta 1994

"Kami Rita se je že začel spuščati in je na poti dol," je povedal Thaneswar Guragai, vodja podjetja Seven Summit Treks, za katero dela šerpa. Ta pravi, da je plezanje njegova strast.

"Plezal je z drugimi strankami, vendar še čakamo na podrobnosti," je dodal Guragai.

Kami Rita se je na Everest prvič povzpel leta 1994 in od takrat mu je to uspelo skoraj vsako leto, razen ko so oblasti zaradi različnih razlogov prepovedale vzpone na goro.

Rita si je spet povrnil lastništvo rekorda za največ uspešnih vzponov

Gora, kljub množičnemu obisku in komercialnim vzponom, še vedno predstavlja smrtno nevarnost in past za številne člane odprav. Konec tedna sta se med vzponom na Mount Everest smrtno ponesrečila še dva alpinista, s čimer se je skupno število smrti od aprila povzpelo na 11.

V ponedeljek je gorski vodnik, nepalski šerpa Pasang Dawa, 27. dosegel vrh gore Everest in se izenačil z alpinističnim kolegom Rito, ki si je pretekli torek povrnil lastništvo rekorda za največ uspešnih vzponov na najvišji vrh sveta.

Nepal je letos izdal 478 dovoljenj tujcem za vzpon. Za vzpon je treba plačati pristojbino v višini 11 tisoč dolarjev. Pripadnikom šerp ni treba plačevati pristojbine.

V Nepalu je osem od 14 najvišjih vrhov sveta.