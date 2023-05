Letošnja četrta smrtna žrtev vzpona na Mount Everest

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nepalske oblasti so v torek potrdile smrt ameriškega plezalca, ki se je poskušal povzpeti na najvišjo goro sveta Mount Everest. Devetinšestdesetletni Jonathan Sugerman je umrl v drugem baznem taborišču, kjer se je pred vzponom na vrh privajal na nadmorsko višino. Vzroka smrti niso sporočili.

To je že četrta smrtna žrtev pod Mt. Everestom v letošnji plezalni sezoni, poroča dpa. Prejšnji mesec so pod goro umrle tri šerpe, potem ko jih je zasul snežni plaz pri ledenem slapu Khumbu.

Število plezalcev na Mount Everest je letošnjo sezono močno naraslo, nepalske oblasti poročajo o rekordih, to pa predvsem zaradi porasta ameriških in kitajskih alpinistov. Do 28. aprila je skupno 466 plezalcev pridobilo dovoljenje za vzpon na vrh z južne strani Nepala, poroča tamkajšnjo ministrstvo za promet.