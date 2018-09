Nemški notranji minister: Vprašanje migracij je mati vseh problemov pri nas

Seehofer, velik nasprotnik politike kanclerke Angele Merkel, ko gre za migracije, je ob robu srečanja svoje bavarske Krščansko-socialne unije v sredo poudaril, da so migracije "mati vseh problemov" v Nemčiji, danes poročata časnika Bild in Welt, ki se sklicujeta na udeležence sestanka.

Predsednik CSU je tudi za današnjo izdajo časnik Rheinischen Post povedal isto, ko je odgovarjal na vprašanje o vzponu desničarske Alternative za Nemčijo (AfD) v Nemčiji.

"Prvič imamo stranko desno od unije, ki se ji je srednjeročno uspelo uveljaviti, razdeljeno državo in pomanjkanje podpore ljudskim strankam v družbi," je komentiral Seehofer. Termin ljudska stranka se v nemški politiki nanaša na stranko, ki je načeloma odprta za volivce iz vseh družbenih slojev, ne glede na njihov morda različen svetovni nazor.

Kot je nadaljeval Seehofer, takšnega stanja v Nemčiji morda ne gre pripisati samo migracijski politiki, a "vprašanje migracij je mati vse političnih problemov v tej državi. To pravim že leta. In to potrjujejo številne javnomnenjske raziskave," je bil prepričan Seehofer.

Kot je nadaljeval, številni ljudje danes skrbi glede svojega socialnega položaja povezujejo z vprašanjem migracij. Seehofer je ob tem opozoril tudi na težave pri iskanju evropske rešitve za uravnoteženo razporeditev migrantov znotraj EU, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na srečanju CSU je minister, ki je junija prav zaradi vprašanja migracij sprožil hudo vladno krizo v Berlinu, tudi izrazil razumevanje za ljudi, ki se "upirajo", kot na primer v saškem Chemnitzu, kjer so po uboju moškega 25. avgusta, ki naj bi ga zagrešila iraški in sirski begunec, vzniknili protesti desničarjev, ki so bili tudi nasilni.

Seehofer je ob tem po besedah virov s srečanja izpostavil, da to ne pomeni, da so ti jezni ljudje nacisti. Najprej se je zgodil brutalen zločin, je poudaril notranji minister na sredinem srečanju CSU. Po poročanju medijev je sicer prav tako povedal, da uboj 35-letnika ne upravičuje nemirov in da vztraja pri ničelni toleranci do nasilja.