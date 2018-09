Na novih protestih v nemškem Chemnitzu več tisoč ljudi

Na trgu Roter Turm se je najprej dopoldne zbralo okoli 50 ljudi. Ti so ob razpravi, govoru in glasbi pozvali k miru, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Blizu cerkve Svetega Janeza se je nato popoldne na protestih za mir in proti ksenofobiji po navedbah organizatorjev začelo zbirati vse več ljudi in zbralo okoli 3500. Shoda se udeležuje tudi več vidnejših predstavnikov zvezne in državne politike, med njimi županja Chemnitza Barbara Ludwig, generalni sekretar SPD Lars Klingbeil in vodja poslanske skupine Levice v zveznem parlamentu Dietmar Bartsch.

K udeležbi je pozvalo več kot 70 združenj, političnih strank, klubov in zasebnih posameznikov pod zastavo z napisom "Imej srce, ne sovraštva" in ob sloganu "Chemnitz brez nacistov".

Foto: Reuters

Nato so se zbrali udeleženci protesta, ki ga organizira desničarska skupina Pro Chemnitz, ki je shode, tudi nasilne, proti migrantom organizirala že v minulih dneh. Zbralo naj bi se okoli 1500 ljudi, večina pa se jih je nepričakovano odločila, da se bodo pridružili protestom, ki jih na drugem kraju v mestu organizirata skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo in protiislamsko gibanje Pegida. Ob tem so vzklikali "mi smo narod" in "Merklova mora oditi". Po podatkih organizatorjev se je tu zbralo 4500 ljudi.

V Chemnitzu so razmere zaradi smrti 35-letnega Nemca kubanskega rodu napete že od nedelje. Nemec je bil namreč dan prej v prepiru zaboden do smrti, policija pa je v zvezi z umorom pridržala 23-letnega Sirca in 22-letnega Iračana. Skrajna desnica je po umoru pripravila že tri proteste proti priseljencem.