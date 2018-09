Skrajna desnica v Chemnitzu pripravlja nove proteste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnji shodi so nov preizkus za policijo, ki je bila zaradi neustreznega odziva v preteklih dneh deležna kritik. Foto: Reuters

V Chemnitzu v Nemčiji, ki so ga v preteklih dneh zaznamovali protesti skrajnih desničarjev, bosta danes skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo in gibanje Pegida organizirali nov protest proti priseljencem. Demonstracije so napovedali tudi nasprotniki skrajne desnice.

AfD in Pegida bosta danes ob 17. uri pripravili pohod v spomin na 35-letnega Nemca kubanskega rodu, ki je bil umorjen konec preteklega tedna. Umor, zaradi katerega so nemške oblasti pridržale Sirca in Iračana, je bil sicer že povod za nasilne proteste v zadnjem tednu.

Pri tem so izbruhnili spopadi skrajnih desničarjev in njihovih nasprotnikov, pri čemer je bilo ranjenih več kot 20 ljudi, med drugim tudi policisti. Proteste je večinoma organiziralo skrajno desno gibanje Pro Chemnitz, ki shod napoveduje tudi za danes popoldne.

Proteste so napovedali tudi nasprotniki skrajne desnice

Že dopoldne se bodo na pobudo več kot 70 združenj, strank in drugih organizacij v mestu zbrali nasprotniki skrajne desnice. Udeležbo so napovedali tudi vidnejši člani socialdemokratov, Zelenih in Levice.

Policija zvezne dežele Saška je v petek sporočila, da na različnih shodih pričakujejo več tisoč udeležencev. Policistom bodo na pomoč priskočili tudi kolegi iz drugih zveznih dežel.