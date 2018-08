V Nemčiji na shodu proti sovraštvu do tujcev pet tisoč ljudi #video

Na shodu proti nasilju in sovraštvu do tujcev v Berlinu se je v četrtek zvečer zbralo 5.000 ljudi. Shod je bil odgovor na proteste skrajne desnice v Chemnitzu na Saškem. Tam so bili v četrtek novi protesti z okoli 900 udeleženci, a so v nasprotju z demonstracijami v preteklih dneh minili mirno.

Demonstracije v berlinski četrti Neukölln je med drugim organiziral podmladek Levice, potekale pa so pod geslom Chemnitz ali Neukölln: Na ulice proti desničarskemu nasilju.

Udeležilo se jih je okoli 5.000 ljudi, kar je precej več, kot so pričakovali organizatorji. Policiji so namreč prijavili shod, na katerem so pričakovali do sto ljudi.

O protestih proti desničarjem so v četrtek zvečer poročali tudi iz Münstra, kjer je na ulice odšlo okoli 2.000 ljudi.

Po drugi strani se je v Chemnitzu na protestih skrajnih desničarjev zbralo manj ljudi kot v prejšnjih dneh, po navedbah policije jih je bilo okoli 900, po navedbah očividcev pa več kot tisoč. Ker so bili podobni protesti v Chemnitzu pretekle dni nasilni, so bili v mestu močno poostreni varnostni ukrepi, demonstracije pa so tokrat minile mirno.

Razmere na vzhodu Nemčije so napete po nasilnih protestih skrajnih desničarjev v Chemnitzu v nedeljo in ponedeljek, ki jih je sprožil umor 35-letnega Nemca kubanskega rodu, zaradi katerega je policija pridržala Sirca in Iračana.

Skrajni desničarji nove proteste v Chemnitzu napovedujejo tudi za soboto.