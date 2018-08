V Nemčiji porast nasilja nad policisti

Policisti v Nemčiji so v zadnjem obdobju vse pogosteje tarča napadov. Število napadov na policiste, reševalce, gasilce, carinike in predstavnike civilne zaščite se je namreč v štirih letih povečalo za kar 22 odstotkov.

Po vsej Nemčiji so lani tako našteli 4.527 napadov, leta 2013 pa 3.710, je razvidno iz vladnega odgovora na vprašanje poslanske skupine liberalcev (FDP).

V statistiko niso zajete lažje telesne poškodbe. Te namreč niso uvrščene med kazniva dejanja in jih policisti v statistiki ne obravnavajo kot nasilni kriminal. V preteklih štirih letih se je kar od 41 do 49 odstotkov vseh napadalcev zneslo nad policisti in drugimi, ko so bili pod vplivom alkohola.

Benjamin Strasser iz vrst FDP je že pozval k bolj učinkoviti zaščiti gasilcev in predstavnikov civilne zaščite, saj je "strašljivo, s kakšno brutalnostjo se napadalci lotijo naših varnostnih sil".