Nemčija bi v uradnih dokumentih dopuščala tudi tretji spol

Nemška vlada je v sredo potrdila predlog zakona, po katerem bi nemški državljani na osebnih dokumentih poleg moškega in ženskega lahko izbrali tudi tretji spol. Vlada v Berlinu se je tako odzvala na lansko razsodbo nemškega ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da trenutna ureditev krši pravice posameznikov in je zato diskriminatorna.

Če bo parlament sprejel predlog zakona, se bodo Nemci pri razdelku o spolu lahko odločili tudi za možnost "drugo". Kot poročajo tuje tiskovne agencije, bi to možnost lahko izbrali tudi na dokumentih o rojstvu, če bi bil novorojenec interspolna oseba, torej če ne bi imel jasno definiranih spolnih organov ali bi imel tako ženske kot moške spolne organe.

Ustavno sodišče naložilo vladi, naj spremeni zakon

Ustavno sodišče je konec novembra lani ugotovilo, da sedanja ureditev diskriminira interspolne osebe. Vladi je naložilo, da mora zakon o registraciji spola, ki zdaj predvideva le dve možnosti - moški in ženski spol - spremeniti do konca letošnjega leta. Sodišče je tako odločilo v primeru odrasle interspolne osebe z enim kromosomom x in brez drugega kromosoma za določanje spola, ki je neuspešno poskušala spremeniti spol na rojstnem listu iz ženskega v tretjo kategorijo.

"Nihče ne bi smel biti diskriminiran zaradi svoje spolne identitete"

V Nemčiji je sicer od leta 2013 dovoljeno, da starši otrok, rojenih s spolnimi znaki obeh spolov, ne označijo niti moškega niti ženskega spola. Nemška ministrica za pravosodje Katarina Barley je predlog zakona označila za velik korak naprej. "Nihče ne bi smel biti diskriminiran zaradi svoje spolne identitete," je poudarila in dodala, da bodo interspolne osebe z novo kategorijo dobile več dostojanstva in pozitivne identitete.

Po podatkih Združenih narodov je od 0,05 do 1,7 odstotka vseh prebivalcev na svetu interspolnih, kar je približno toliko kot rdečelascev. Včasih je interspolnost očitna že ob rojstvu, v nekaterih primerih pa se pokaže v puberteti.