Nemčija z Grčijo dosegla dogovor glede vračanja beguncev

Tiskovna predstavnica nemškega notranjega ministrstva sicer ni želela razkriti podrobnosti dogovora.

Nemška kanclerka Angela Merkel je poudarila, da je dobro, da so prišli do rešitve. Po njenih besedah so pogajanja praktično zaključena. Dogovor pa naj bi odražal duh pogovorov, ki jih je na to temo vodila z grškim premierjem Aleksisom Ciprasom.

Z Italijo pa trenutno potekajo pogajanja na ravni ministrov in predvidevajo, da bodo tudi z Rimom dosegli podoben dogovor. Merklova se je medtem ponudila, da po potrebi tudi sama vodi pogovore z italijansko vlado.

V Grčiji 3000 beguncev čaka na združitev s svojci v Nemčiji

V Atenah pričakujejo, da bodo v okviru dogovora vrnili le malo migrantov, saj številnim uspe prečkati državo, ne da bi se registrirali. Migrantov, ki se niso registrirali v Grčiji, v okviru dogovora z Berlinom namreč ne bodo vračali.

Glede na nepotrjena poročila, sta se državi med drugim dogovorili o hitrejšem združevanju družin. V Grčiji trenutno okoli 3000 beguncev čaka, da jim bodo odobrili združitev s svojci v Nemčiji.

Berlin in Madrid sta prejšnji teden dosegla dvostranski dogovor o vračanju migrantov. V skladu z njim morajo biti migranti vrnjeni 48 ur po prihodu v Nemčijo.

Soglasje o vračanju migrantov junija Nemčija dobila še od okoli 15 drugih članic EU

Merklova je konec junija soglasje o vračanju migrantov po njenih navedbah dobila še od okoli 15 drugih držav članic EU. Med njimi ni bilo Slovenije. Kdaj bodo dogovori sklenjeni, ni znano.

Nemški notranji minister Horst Seehofer je sicer junija dejal, da želi dogovore skleniti do konca julija ali v začetku avgusta.