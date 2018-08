S peticijo proti nastanitvi migrantov na Debeli rtič

V Uradu za oskrbo in integracijo migrantov so pojasnili, da je urad ob ustanovitvi od notranjega ministrstva prevzel v upravljanje in uporabo tudi večji del kompleksa na območju Debelega rtiča, ki je v preteklosti deloval zgolj za potrebe ministrstva.

V primeru povečanega števila prihodov prosilcev za mednarodno zaščito v Slovenijo bi te proste zmogljivosti lahko potencialno uporabili kot nastanitvene prostore ob predpogoju, da bi bile druge nastanitvene zmogljivosti za najbolj ranljive skupine prosilcev za mednarodno zaščito (torej izpostavi azilnega doma v Ljubljani in Logatcu) že zasedene, so navedli v uradu.

V zvezi z lokacijo objavili že dva razpisa

Urad je v zvezi z lokacijo na Debelem rtiču že objavil tudi dva razpisa, katerih uresničitev pa bo, kot so pojasnili že pred časom, aktivirana šele, če se bo pojavila potreba po tem. Eden teh je razpis za izvajanje oskrbe s prehrano migrantov. Vrednost javnega naročila je 1,3 milijona evrov, izvajalec pa še ni izbran. Poleg tega je urad objavil razpis za varovanje objektov, ljudi in premoženja. Njegova vrednost je nekaj več kot 840 tisoč evrov.

Ob tem so v uradu sicer znova poudarili tudi, da lokacija ni umeščena v kompleks, kjer deluje Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič, kjer svoje aktivnosti opravlja Rdeči križ Slovenije.

Podpisniki peticije: Pravico do uporabo plaže in morja najprej slovenskim državljanom

Podpisniki peticije zahtevajo, naj notranje ministrstvo opusti dejavnosti, povezane z nastanitvijo prosilcev za azil v počitniške objekte na Debelem rtiču. Kot so zapisali, je slovenska obala tako majhna, da lahko "pravico do uporabe plaže in morja prvi zahtevajo državljani Slovenije".

Kot je razvidno iz seznama, se je pod peticijo na spletu podpisalo nekaj več kot tri tisoč ljudi, še 400 pa naj bi bilo podpisov v fizični obliki.

V uradu so ob nasprotovanju še zapisali, da se v podobnih okoliščinah z namenom skupnega delovanja vselej obrnejo na predstavnike ključnih institucij, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti v različnih delih države, ki sodelujejo v programih vključevanja posameznikov v slovensko družbo.

"Nedvomno pa bo UOIM z namenom vključevanja in prek tega tudi vzpostavljanja medkulturnega dialoga skozi vse faze integracije tudi v bodoče sodeloval z vsemi omenjenimi institucijami, lokalno skupnostjo in nevladnimi organizacijami. Kar pomeni, da bodo vsekakor še sledila usklajevalna srečanja, če bo to potrebno zaradi morebitnega dejanskega vzpostavljanja izpostave. Na tak način pa bodo dosledno tudi v bodoče zagotovljene celovite informacije o vključevanju, kar bo pripomoglo k večji strpnosti, dialogu in ustreznim pogojem za sobivanje ter večji ozaveščenosti vse javnosti," so še navedli v uradu.