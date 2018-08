V Nemčiji spopad skrajnih desničarjev in levičarjev. Več ranjenih. #video

Najmanj šest ljudi je bilo ranjenih v ponedeljek zvečer, ko so izbruhnili spopadi med skrajno desnimi in levičarskimi protestniki v mestu Chemnitz na vzhodu Nemčije. To je bil drugi dan protestov desničarjev, ki so jih ti pripravili že v nedeljo po smrti 35-letnega Nemca kubanskega rodu v pretepu, v katerem so bili udeleženi migranti.

GERMANY |



Hundreds of far-right protestors demonstrate in #Chemnitz and chant “resistance. Police use water cannons to disperse the group. pic.twitter.com/ep1SPmZfQJ — Vocal Europe (@thevocaleurope) August 27, 2018

Protesti skrajnih desničarjev in levičarjev, ki so jih organizirali na družbenih omrežjih v odgovor na nedeljske proteste skrajnih desničarjev, so potekali ločeno in sprva mirno ter ob močni prisotnosti policije. Okoli 21. ure pa so se razmere zaostrile, ko so protestniki obeh strani začeli na nasprotno stran metati petarde in druge predmete.

Protesti so se nato umirili in noč je minila mirno, je danes sporočila policija.

Protest so skrajni desničarji v nedeljo pripravili s pomočjo družbenih omrežij, na njih pa se je spontano zbralo okoli 800 ljudi. Prišlo je do nasilja, saj so nekateri protestniki na policijo metali steklenice in kamenje ter napadli ljudi, ki so delovali tujega izvora.

K protestu so pozvali, potem ko je bil v pretepu do smrti noč prej večkrat zaboden 35-letni Nemec kubanskega izvora. Policija je zaradi umora pridržala 23-letnega Sirca in 22-letnega Iračana. Po ponedeljkovem zaslišanju pri preiskovalnem sodniku so jima odredili pripor. Tožilstvo je sporočilo, da sta ga napadla "brez upravičenega razloga". Še dve osebi sta bili v pretepu huje ranjeni.

Ponedeljkovih protestov se je udeležilo okoli 2.000 desničarjev, tudi neonacistov, ter okoli tisoč levičarjev. Ti so vzklikali gesla proti neonacistom, desničarji pa so pozivali k zapiranju meja in proti migrantom.

Kot navaja portal Deutsche Welle, so bila gesla podobna, kot jih je zadnja tri leta v Nemčiji po množičnem prihodu beguncev leta 2015 slišati večkrat. Imajo pa tokratni protesti dodaten čustveni naboj, saj je bil ubit človek, ki je bil v tem majhnem mestu poznan. Policija ga je imenovala Daniel H.

Njegova prijateljica je sicer dejala, da če bi neonacisti in huligani, ki se zbirajo na ulicah, vedeli, kakšne polti je, gotovo ne bi pripravili protestov. Mediji so namreč poročali, da je bil ubit Nemec, ob tem pa niso navedli, da je bil kubanskega izvora.

Bei Demonstrationen in #Chemnitz wurden mindestens sechs Personen verletzt. Am Wochenende war ein 35-Jähriger erstochen worden, tatverdächtig sind ein Syrer und ein Iraker. Rechte und rechtsextreme Gruppen nahmen das zum Anlass für Aufmärsche. (Mehr dazu: https://t.co/eqYiSA6giM) pic.twitter.com/M6MG12h4Du — ZDF heute (@ZDFheute) August 28, 2018

Po koncu ponedeljkovih protestov je policija sporočila, da jih je presenetila množičnost protestov in da kljub okrepljeni navzočnosti ni bilo dovolj policistov. Pričakovali so namreč samo nekaj sto protestnikov.

Nemška vlada je že v ponedeljek obsodila nedeljski nasilni protest skrajnih desničarjev kot nesprejemljiv zaradi gonje proti tujcem in nasilja. Nasilje je obsodil tudi predsednik deželne vlade Saške Michael Kretschmer.

V ponedeljek so o podobnih manjših protestih poročali tudi iz drugih nemških mest. Policija je povedala, da se je v Düsseldorfu pred deželnim parlamentom zbralo okoli 150 skrajnih desničarjev, na protestih proti njim pa 250 levičarjev.