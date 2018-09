Med protestniki v Chemnitzu izbruhnili spopadi, devet ljudi je ranjenih #foto #video

V spopadih med skrajnimi desničarji in njihovimi nasprotniki na sobotnih protestih v nemškem mestu Chemnitz je bilo ranjenih najmanj devet ljudi, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so sicer ovadili 25 oseb, in sicer zaradi uničevanja tuje lastnine, nasilništva, upiranja aretaciji ter zaradi uporabe prepovedanih simbolov.

V nemškem Chemnitzu se je v soboto zbralo okoli 4.500 privržencev skrajne desnice, ki so nameravali opraviti protestni pohod po mestu. Proteste, ki sta jih včeraj organizirali skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) in gibanje Pegida, je sprožil umor 35-letnega Nemca kubanskega rodu, ki naj bi ga izvedla Sirec in Iračan.

#Germany The ‘silent march’ takes place in #Chemnitz



Massive presence of citizens

Young men, old men and women can be seen

Demonstrations raise awareness of the #Migration & #Refugees crisis#Merkel's administration & Media unsuccessfully tried to ignore the protests@dwnews pic.twitter.com/STlEiM2tC5 — StratOn (@straton_ec) September 1, 2018

Spopadi med skrajnimi desničarji in njihovimi nasprotniki

Na demonstracijah se je medtem včeraj zbralo tudi okoli 3.500 ljudi, ki se zavzemajo za mir in nasprotujejo sovraštvu do tujcev. Ti so s svojim shodom desničarjem prekrižali načrte o pohodu skozi mesto.

This video from the protest against the far-right in Chemnitz shows a "St. Pauli Gegen Rechts" flag right in the middle.#FCSP 💪 #C0109pic.twitter.com/hP6IA7i3Ij — Felix Tamsut (@ftamsut) September 1, 2018

Med skupinama so izbruhnili prerivanja in pretepi. Policija je morala posredovati večkrat, nekajkrat je celo uporabila vodni top. Večina udeležencev obeh shodov je sicer območje zapustila mirno. Za varnost je med demonstracijami skrbelo 1.800 policistov. Lokalnim policistom so na pomoč priskočili tudi njihovi kolegi iz drugih nemških zveznih dežel.

S policije so po koncu protestov sporočili, da je bil v predelu mesta, kjer ni bilo protestov, napaden 20-letni Afganistanec. Napadli naj bi ga štirje zamaskirani neznanci. Državljan Afganistana je bil lažje poškodovan.

Skrajna desnica v Chemnitzu pripravila že tri proteste proti priseljencem

V Chemnitzu so razmere zaradi smrti 35-letnega Nemca kubanskega rodu napete že od prejšnje nedelje. Nemca je bil namreč dan prej v prepiru zabodli do smrti, policija pa je v zvezi z umorom pridržala 23-letnega Sirca in 22-letnega Iračana.

Skrajna desnica je po umoru pripravila že tri proteste proti priseljencem, na katerih so številni protestniki vzklikali "Mi smo narod" in "Merklova mora oditi".