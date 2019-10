Nemčija: v streljanju pred sinagogo ubita najmanj dva človeka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred sinagogo v mestu Halle v nemški zvezni državi Saška-Anhalt je po 12. uri prišlo do streljanja, v katerem sta bila ubita najmanj dva človeka. Policija je enega napadalca že prijela, medtem ko so drugi domnevni storilci še vedno na begu.

Update zur Schießerei in Halle: Im Paulusviertel wurden zwei Personen von mehreren Tätern in Kampfanzügen getötet. Die Täter sind weiter auf der Flucht. https://t.co/j5sHG9uwTf — MDR SACHSEN-ANHALT (@MDR_SAN) October 9, 2019

Po prvih informacijah naj bi za strelskim napadom stalo več storilcev. Preiskovalci so za zdaj pridržali le enega napadalca, lokalne prebivalce pa so pozvali, naj ne zapuščajo svojih domov.

V streljanju pred sinagogo sta bila ubita najmanj dva človeka. Tabloid Bild poroča, da so napadalci streljali z brzostrelko, poleg tega pa so na judovsko pokopališče odvrgli ročno bombo. Do napada je prišlo ravno v času, ko Judje obeležujejo svoj najpomembnejši verski praznik jom kipur. Po navedbah očividcev naj bi napadalci nosili vojaška oblačila, pri sebi pa naj bi imeli več kosov orožja. Po besedah ene od prič naj bi streljali tudi na turško restavracijo s hitro prehrano, na lokal pa naj bi prav tako odvrgli ročno bombo.

Napadalci so po poročanju Spiegla s kraja dogodka pobegnili v enem od vozil, domnevno v smeri proti Leipzigu. Nato je v 15 kilometrov oddaljenem Landsbergu prišlo do novega streljanja. Tudi tam so oblasti prebivalce pozvale, naj se ne zadržujejo na prostem. Okoliščine drugega napada še niso znane.