Nemčija bo ponovno uvedla nadzor na vseh kopenskih mejah

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je odredila ponovni začasni nadzor na vseh nemških kopenskih mejah, da bi še bolj omejila število ljudi, ki v državo vstopajo brez vizumov. O tej odločitvi je ministrica obvestila tudi Evropsko komisijo, so za nemško tiskovno agencijo dpa danes povedali vladni viri.

Razlog za tako odločitev je poleg omejevanja nedovoljenih migracij tudi zaščita notranje varnosti pred aktualnimi grožnjami, ki jih predstavljata islamistični terorizem in čezmejni kriminal, poroča dpa.

Na Dunaju napovedi niso sprejeli z odobravanjem. Kot je za časnika Bild in Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal notranji minister Gerhard Karner, Avstrija ne bo sprejemala posameznikov, ki jih bodo vrnili nazaj. Dodal je, da ima Nemčija pravico vračati ljudi v primeru, ko je za njihovo prošnjo za azil odgovorna druga članica EU.

Vlada je pripravila spremembe na na področju vstopa migrantov v Nemčijo

Razprava o nedovoljenih migracijah in izgonih migrantov je v Nemčiji v zadnjem času postala intenzivnejša, tudi zaradi številnih nasilnih dejanj, ki so se zgodila na nemških tleh. Prejšnji mesec so bili v napadu z nožem, ki ga je izvedel sirski državljan, ubiti trije ljudje, osem pa ranjenih. V Manheimu pa je maja po napadu z nožem na shodu s protiislamsko vsebino umrl policist.

Po navedbah vladnih virov je vlada pripravila spremembe na področju vstopa migrantov na nemških mejah v skladu z zakonodajo EU. Do tega je prišlo po pozivu konservativnih opozicijskih krščanskih demokratov (CDU) in krščanskih socialistov (CSU), poroča dpa.

Začasen nadzor na mejah so že večkrat podaljšali

Ti so po incidentu v Solingenu in volitvah v vzhodnonemških deželah Turingiji in Saški, na katerih je zmagala oziroma okrepila položaj skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), povečali pritisk na vlado kanclerja Olafa Scholza z zahtevo po obsežnih spremembah migracijske politike. Podrobnosti o načrtih vlade za zdaj sicer niso znane, poroča dpa.

Berlin je oktobra lani obnovil začasni nadzor na mejah s Češko, Poljsko in Švico, da bi preprečil pritok nezakonitih migracij v Nemčijo. Čeprav je nadzor na mejah začasen, jih je Berlin doslej že večkrat podaljšal.