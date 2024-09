Delo od doma v nemških podjetjih zmanjšuje pisarniške prostore

Nekatera nemška podjetja so zaradi dela od doma že zmanjšala svoje pisarniške prostore, druga pa to nameravajo narediti v prihodnjih letih, kaže najnovejša raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. Delež ljudi, ki zadnji dve leti v Nemčiji delajo od doma, je stabilen in znaša četrtino zaposlenih in dve tretjini podjetij.