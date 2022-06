"Ne trkajte. Vemo, da je naš pes na strehi." #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je povedala, so ljudje na njena vrata trkali vsaj petkrat na teden. Ker ima majhnega otroka, ki se ob tem pogosto zbuja, se je odločila, da bo ukrepala. Pred hišo je postavila tablo, na kateri piše, da je pes na varnem, da rad pleza po strehi in da so seznanjeni s tem.

Spremlja ga več kot 40 tisoč ljudi

"Zna splezati na streho nad našim vrtom, kamor ga spustimo le, ko smo doma," je zapisala in dodala: "Hvala za skrb, vendar ne trkajte na naša vrata. Psa lahko fotografirate in objavite na družbenih omrežjih."

Huckleberry je zaradi svoje čudne navade postal slaven. Na družbenih omrežjih ga spremlja že več kot 40 tisoč ljudi.

Posvojili še enega prinašalca

"Čeprav smo postavili tablo, trkanja še ni konec, je pa postalo znosno, saj se dogaja le dvakrat na teden. Nekateri namreč table ne vidijo, drugi pa so kljub vsemu preveč zaskrbljeni," je zapisala na družbenih omrežjih. Dodala je, da vedo, kdaj je pes na strehi, saj ga slišijo, ker zbudi dojenčka.

Pred kratkim je družina posvojila še enega prinašalca, ki nadaljuje Huckleberryjevo navado. "Plezata in uživata skupaj," je zapisala lastnica.