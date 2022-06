Drama sredi Zagreba: belgijski ovčar ugriznil triletno deklico

"Pusti! Izpusti!" so se slišali vzkliki, ko je belgijski ovčar ob vhodu v park Maksimir v soboto okoli 11. ure nenadoma planil na triletno deklico.

Oče triletnice mu je skušal razpreti čeljust, lastnik pa ga je tepel in nanj vpil, a brez uspeha.

Dve minuti v objemu čeljusti

Dogajanje je opazovalo okoli 20 ljudi, med njimi tudi Saša P., ki je bil eden izmed tistih, ki so z nogo brcali v psa, da deklici ne bi povzročil hujših poškodb, poroča portal Jutarnji. "Psa sem večkrat močno brcnil v rebra. Trajalo je morda minuto ali dve, dokler ga nismo ločili od dekleta," je povedal.

Na pomoč je pristopila tudi mimoidoča zdravnica in takoj pregledala deklico, ki je krvavela na predelu trebuha. Starši so odhiteli v zagrebško univerzitetno bolnišnico, poškodbe pa k sreči niso bile resnejše.

Očividci so še povedali, da je bil pes privezan na povodec, vendar je bil ta dovolj dolg, da je dosegel deklico in jo napadel. Povsem šokiran, so še dejali, je bil tudi lastnik psa, ki je nanj kričal in ga tepel, a je bilo žal vse prepozno, ko je pes izgubil nadzor.

Gneča ob koncih tedna, kje so redarji?

Incident je že sprožil številna vprašanja, zakaj v mestnem parku vsaj ob koncih tedna ni redarjev, ko je tam veliko ljudi, družin z otroki in pasjih sprehajalcev.

Na zagrebški policiji dogodka še niso komentirali. V molk sta se, še poročajo hrvaški mediji, zavila tudi starša male deklice.