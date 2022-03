Tragedija v domači hiši: zaradi napada psa umrla 17-mesečna deklica

Iz predela Blackbrook v St. Helensu v angleškem Merseysideju prihaja pretresljiva novica o smrti 17-mesečne deklice, ki jo je doma napadel družinski pes. Kupili so ga le pred tednom dni. Kljub hitri pomoči so bile poškodbe tako hude, da je dojenčica umrla v bolnišnici.

Toddler killed in dog attack named as Bella-Rae Birch https://t.co/FQaJILv8RQ — The Guardian (@guardian) March 22, 2022

Napad se je zgodil v družinskem domu na aveniji Bidston. Kaj se je dogajalo za štirimi stenami, pa policisti Merseysideja še preiskujejo.

Znano je le, da je družina psa kupila šele pred tednom dni. Pristojne službe bodo zdaj preverile, ali gre za nevarno pasmo, poiskati bodo skušale tudi prejšnjega lastnika.

Na kraj dogodka so takoj po napadu prihiteli reševalci, a 17-mesečne Belle-Rae v bolnišnici zaradi hudih poškodb niso mogli rešiti.

Na pomoč tudi sosedje

Malčici so življenje skušali rešiti tudi sosedje, ko so iz stanovanja zaslišali kričanje. "Ustavili smo se na poti iz šole, ko smo slišali krike. Samo stekel sem tja, da bi skušal pomagati, in začel z oživljanjem, dokler niso prišli reševalci," je povedal bližnji sosed.

"Starša sta oboževala otroka. Preveč sem pretresen, da bi rekel kaj drugega," je povedal sosed, ki je prav tako pomagal pri oživljanju male deklice.

"Bella-Rae has lost her life in the most unimaginably, terrible circumstances".



Merseyside police superintendent Steve Brizell delivers a statement after 17-month-old Bella-Rae Birch was killed in a dog attack in St Helens.



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/YtLWoJDNVZ — Sky News (@SkyNews) March 22, 2022

Policijski nadzornik Steve Brizell je medijem dejal, da je "Bella-Rae izgubila življenje v najbolj nepredstavljivo groznih okoliščinah", in da so tudi njihove misli predvsem z družino in širšo skupnostjo. "Na tej stopnji razumemo le, da je družinski pes, ki so ga kupili teden dni prej, napadel Bello-Rae v družinski hiši," je še dejal.