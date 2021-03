Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Foto: STA

Znanih je več podrobnosti o sredini tragediji v Mengšu, kjer je pes napadel mlajšo deklico, ta pa je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. Osemletnica se po navedbah policistov na dvorišču stanovanjske hiše približala psu, ki je bil privezan z verigo. Dvorišče je bilo sicer obdano z ograjo, a so bila dvoriščna vrata v času dogodka odprta.

Kljub hitri zdravniški pomoči je osemletnica umrla

Po neuradnih informacijah je šlo za psa, ki je mešanec med nemškim ovčarjem in rotvajlerjem. Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da je takoj po napadu psa na deklico na kraj dogodka prišla odrasla oseba, ki je psa odstranila in poklicala reševalce. Kljub hitri zdravniški pomoči je osemletnica umrla na kraju napada.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in še zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Na kraju je bila tudi veterinarska inšpektorica, ki je odredila odvzem psa. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.