Čarovnik Luka Dončić raztrgal mrežico #video

Dallas Mavericks : LA Clippers 105:89 (77:71, 56:51, 24:29) 1. četrtina Luka Dončić 11 točk (met za 3 2/2, met za 2 2/3) 3 as., ukr. žoga, izg. žoga v 9 min. 2. četrtina Luka Dončić 22 točk (met za 3 4/6, met za 2 4/9, prosti meti 2/3) skok, 4 as., blokada, 2 ukr. žogi, 2 izg. žogi v 21 min. 3. četrtina Luka Dončić 31 točk (met za 3 5/9, met za 2 6/11, prosti meti 4/5) 3 sk., 6 as., 3 ukr. žoge, blokada, 3 izg. žoge v 31 min. 4. četrtina Luka Dončić 42 točk (met za 3 6/11, met za 2 10/17, prosti meti 4/5) 6 sk., 9 as., 3 ukr. žoge, 2 blokadi, 4 izg. žoge v 41 min.

Liga NBA, 17. marec:

Indiana Pacers : Brooklyn Nets 115:124

Brogdon 24, Sabonis 18, 11 sk., 11 as.; Harden 40 (met iz igre 13/27, od tega trojke 2/9, prosti meti 12/14), 15 as., 10 sk., Harris 19, Green 15, 9 sk.



Detroit Pistons : Toronto Raptors 116:112

Bey 28, 12 sk., Grant 23; Powell 43 (trojke 8/12), Boucher 21, Lowry 8, 15 as., 6 sk.0.00 Washington Wizards - Sacramento Kings



Philadelphia 76ers : Milwaukee Bucks 105:109 /po podaljšku/

Harris 19, 9 sk., Green 18, Milton 15, Simmons 13, 12 as., 10 sk.; Antetokounmpo 32, 15 sk., 5 as., DiVincenzo 20, 8 sk., Holiday 19



Chicago Bulls : San Antonio Spurs 99:106

LaVine 29, 6 sk. in as., Young 16, 8 sk., 5 as., Williams 10, 14 sk.; Pöltl 20, 16 sk., White 17, Johnson, Murray in Mills 14



Cleveland Cavaliers : Boston Celtics 117:110

Sexton 29, 7 sk., 6 as., Garland 25, Nance Jr. 18, 10 sk.; Tatum 29, Brown 28, Smart 19



Houston Rockets : Golden State Warriors 94:108

Porter jr 25, 7 as., Wood 21, 9 sk.; Poole 23, Oubre jr. 19, Curry 18, 8 as., 5 sk., Green 16, 12 sk., 10 as.



Denver Nuggets : Charlotte Hornets 129:104

Porter Jr. 28, 13 sk., Barton 23, Jokić 12, 10 sk. in 10 as., Čančar 2 (met za 3 0/1, za 2 1/1) asistenca v 7 min.; Rozier 21, Ball 14



Memphis Grizzlies : Miami Heat 89:85

Anderson, Morant in Melton 13; Butler 24, 7 sk., Adebayo 15, 12 sk., 6 as., Dragić 6 (met za 3 0/4, za 2 2/7, prosti meti 2/2), 3 sk., 1 as., 1 izg. žoga v 28 min.



