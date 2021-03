Nekdanji orjak lige NBA doživel hudo nesrečo

Nekdanji košarkar Shawn Bradley, ki je bil leta 1993 izbran kot drugi na naboru lige NBA s strani Philadelphie 76ers, je bil 20. januarja letos udeležen v hudi nesreči, po kateri je zaradi težje poškodbe hrbtenice ostal paraliziran, so danes sporočili iz tabora Dallasa. Bradley, ki se je rodil v Nemčiji, je v svoji karieri v ligi NBA igral za Philadelphio in New Jersey Nets, kar osem let (1997–2005) pa je bil član Dallas Mavericks. V 12 sezonah in 832 tekmah v NBA je povprečno dosegal 8,1 točke, 6,3 skoka in 2,5 blokade na tekmo.

Veliko časa je posvečal misijonarskemu delu, zaigral pa je tudi v filmu Space Jam, kjer je delal družbo največjim zvezdnikom NBA, med drugim Michaelu Jordanu in Larryju Birdu. Po končani košarkarski karieri se je zaposlil na eni od zasebnih šol v Utahu, kjer je med drugim deloval kot mentor in trener.

Our thoughts are with Shawn and his family at this time. #MFFL pic.twitter.com/u42LcDRmQ1 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 17, 2021

Po hudi nesreči se je nekdanji košarkarski orjak, ki je zaigral tudi za nemško reprezentanco, posvetil rehabilitaciji, javnost pa želi opozoriti na varnost kolesarjev, so sporočili iz Dallasa. "Vest o Shawnovi nesreči nas je zelo razžalostila. Shawn je bil vedno borec, pri njegovem okrevanju pa mu želimo le najboljše. Vedno bo del družine Mavericksov," je ob novici sporočil lastnik Dallasa Mark Cuban.

