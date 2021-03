Liga NBA, 14. marec

Ko se je Paule George pol minute pred koncem tekme v napadu znašel iz oči v oči z Luko Dončićem, je uporabil njegovo orožje. Nakazal je prodor, se ustavil, stopil korak nazaj in zadel za tri točke (109:99) ter s tem zabil še zadnji žebelj v krsto Dallas Mavericks. Dončičeva druščina je po tej akciji dokončno dvignila roke. Teksaški neuspešen lov na drugo zmago nad LA Clippers in skupno 21. v sezoni je vzel tudi sijaj novi vrhunski predstavi slovenskega zvezdnika, ki se je podpisal že pod 34. dvojnega dvojčka v ligi NBA.

Dončić je v svoji tretji tekmi po All-star premoru v dobrih 38 minutah igre dosegel 25 točk (met iz igre 9:23, za 3 točke 4:11, prosti meti 3:4), ujel je tudi deset odbitih žog, soigralcem namenil kar 16 asistenc, kar je zanj rekord sezone, ob dveh ukradenih žogah pa jih je tudi kar sedem izgubil.

A bolj kot Ljubljančanovih izgubljene žoge in dejstva, da je na celotni tekmi metal štiri od le petih prostih metov za Dallas, je gostitelje pokopala skromna paleta napadalnih rešitev in slepi naboji v zadnjih minutah. Res je sicer, da sta tudi Kristaps Porzingis (22) in Tim Hardaway (21) presegla mejo dvajsetih točk. Soigralci občutno manj. Po drugi strani pa so si košarkarji Los Angeles Clippers brez izrazito izstopajočega strelca podajali napadalno štafetno palico in kot po pravilu našli rešitev.

Dončić se je hitro znašel tudi v težavah z osebnimi napakami. Foto: Guliver Image Drugačna slika kot decembra

Ob zadnjem srečanju znancev iz končnice je Dallas v nenavadni prednovoletni tekmi košarkarje iz Kalifornije premagal s kar 51 točkami razlike (124:73), ob visoki prednosti in prav zaradi tega hitro odločeni tekmi pa je bil LD77 deležen tudi zajetnega počitka. Tokrat je bila slika povsem drugačna. Ljubljančan je tako že v zgodnji fazi tekme uvidel, da ga čaka zgoščena obramba, v kateri se je ob približevanju raketi počutil kot magnet med kovinskimi opilki.

Igro je bil tako znova prisiljen prilagoditi. V prvi vrsti tako, da se je v še večji meri usmeril v vključevanje soigralcev, ki so prejemali žoge ob obrambnih podvojitvah ali celo potrojitvah, sam pa je poskušal bodisi z meti za tri točke bodisi s telesno igro v (pol)protinapadih. Ob tem je bil tudi sodniški kriterij naravnan tako, da je Ljubljančan redkeje kot sicer napade zaključeval s črte za proste mete.

Dallas v večjem delu tekme ni znal odgovarjati z enako mero obrambne čvrstosti, v napadu pa so v obdobju Dončićeve »odrezanosti« soigralci pokazali premalo stabilnosti in natančnosti. Po trojki razpoloženega Francoza Nicolas Batum so tako LA Clippers že po desetih minuta vodili s 14 točkami naskoka (29:15). V več valovih (v prvem sta se izkazala Brunson in Haraway, v drugem Dončić in Porzingis) so gostitelji v drugi in tretji četrtini zaostanek učinkovito zmanjšali in v treh kratkih odsekih na kratko povedli za točko.

Kar nekaj pozornmosti je LD77 znova namenil sodnikom. Foto: Guliver Image

Po zabijanju hrvaškega reprezentanta Ivice Zubca je v zgodnji fazi zadnje četrtine moštvo, ki ga vodi Tyronn Lue, vodilo z dvanajstimi točkami prednosti (90:78). Gostje so z delim rezultatom 6:0 hitro preprečili odločilni pobeg, toda šest minut pred koncem je bilo vodstvo LA Clippers znova dvomestno (101:90). Dallas se je še enkrat približal (103:99, 3 minute pred koncem), a so tekmeci znova našli rešitev. Deloma tudi zaradi tega, ker je Dončić že pred zaključkom prejel peto osebno napako in bi na račun tega lažja napadalna tarča.

Trojni dvojček brez pike na i Foto: Guliver Image

Že v četrtek znova z LA Clippers

Čeprav je zasedba, ki jo je v ogenj poslal trener Rick Carlisle, vse do pol minute pred koncem poskušala spremeniti smer dogodkov, pa so gostje iz Los Angelesa dajali vtis, da imajo vse pod nadzorom. Ob prekinjenem kratkem nizu zmag bo imel Dallas kmalu priložnost za povračilni udarec. Tekmeca se bosta namreč znova soočila že v noči na četrtek. Dončića in druščino pa nato ob koncu tedna čakata še zaporedna obračuna s Portland Trail Blazers.

Liga NBA, 15. marec:

Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 99:109

Dončić 25 (10 skokov, 16 asistenc), Porzingis 22; Leonard 22, George in Zubac 15



Charlotte Hornets – Sacramento Kings

Washington Wizards – Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets – New York Knicks

Detroit Pistons – San Antonio Spurs

Denver Nuggets – Indiana Pacers

Phoenix Suns – Memphis Grizzlies

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers

Lestvice