Novica o selitvi Dragića, ki se mu je zatresla roka #video

Goran Dragić: 3 točke (met iz igre: 1/11, za tri: 1/8), 4 skoki, 8 asistenc, 2 ukradeni žogi, 2 izgubljeni žogi v 24 minutah in 24 sekundah.

Miami Heat je kljub slabšemu strelskemu večeru našega Gorana Dragića dosegel četrto zaporedno zmago, zdesetkani Orlando pa je izgubil še osmič zapored. Ljubljanski košarkar je na parketu prebil dobrih 24 minut in dosegel le tri točke. Od 11 metov iz igre je v košu pristala le ena trojka, ob tem je štirikrat skočil za odbito žogo in zbral še osem asistent. Pri Vročici je bil prvi strelec Jimmy Butler z 29 točkami, sedmimi skoki in devetimi asistencami, 22 točk pa je prispeval še Tyler Herro.

Ena od osmih Dragićevih asistenc:

Črnogorec sam ni mogel

Pri Orlandu je blestel črnogorski košarkar Nikola Vućević, ki je dosegel kar 38 točk. K temu je dodal deset skokov in šest asistenc. Črnogorcu je pomagal le Terrence Ross, skupaj sta dosegal kar 69 točk od skupno 97 Orlanda, kar je bilo na koncu premalo za presenečenje nad Miamijem.

Vrhunci dvoboja med Miamijem in Orlandom:

Več dela od pričakovanj, Miami rešil Butler

Miami je dvoboj nekoliko bolje začel, a se Orlando na krilih črnogorskega centra Vučevića ni dal. Prvič so domači na tekmi povedli na začetku tretje četrtine. V tesnem boju s številnimi menjavami vodstva pa je Miami v zadnjih sedmih minutah strnil vrste in nadoknadil šest točk zaostanka.

Piko na i je po dveh zgrešenih metih Orlanda za izenačenje v zadnjih sekundah z ukradeno žogo in polaganjem postavil odlični Butler. Miami je na zadnjih 11 tekmah dosegel deset zmag, z razmerjem 21:18 pa je po slabšem začetku sezone trenutno četrti na vzhodu, medtem ko Orlando ostaja druga najslabša ekipa vzhoda (13:26).

Dragić v Toronto, Lowry v Miami? Malo verjeten scenarij. Kylw Lowry je leta 2019 pomagal Torontu do naslova lige NBA. Foto: Reuters Pred floridskim obračunom je po svetovnem spletu zaokrožila govorica, da se Miami Heat zanima za prihod izkušenega zvezdnika Toronta Kyla Lowryja, ki bo 25. marca dopolnil 35 let. Zanj naj bi bil Miami pripravljen v Kanado poslati kar tri igralce. Med njimi omenjajo tudi 34-letnega Slovenca Gorana Dragića, poleg njega pa naj bi po poročanju HoopsHype.com odšla še Kendrick Nunn in kanadski center Kelly Olynyk. Ker pa ima Dragić z Miamijem sklenjeno takšno pogodbo, da ga brez njegove privolitve med to sezono ne morejo preselili drugam, je ta scenarij malo verjeten. Ljubljančan je namreč večkrat poudaril, kako uživa v Miamiju, kjer si deli slačilnico z velikim prijateljem Jimmyjem Butlerjem. Lowry je sicer šestkratni udeleženec zvezdniškega srečanja All-Star in eden najbolj zaslužnih igralcev, ki so leta 2019 pomagali Torontu do zgodovinskega naslova prvakov. Torontu se je pridružil leta 2012, pred tem je nosil dres Houstona. V tej sezoni dosega v povprečju 18 točk, 7,2 asistence in 5,5 skoka, povprečje Dragića, ki je zbral 24 nastopov, pa znaša 15 točk, 4,8 asistence in 3,3 skoka.

Poraz najboljše ekipe sezone, hud poraz San Antonia

Prvaki Los Angeles Lakers so bili nocoj prosti, je pa poraz doživela najboljša ekipa te sezone. Utah Jazz so morali priznati premoč Golden State Warriors. Ob 33. rojstnem dnevu je blestel Stephen Curry. V prvi četrtini je dosegel 14 točk, se ustavil pri 32 in moštvo popeljal do 20 zmage v sezoni. Utah, ki mu ni pomagalo niti 24 točk in 28 skokov Rudyja Goberta, ostaja pri 28 zmagah na 38 tekmah.

Presenetljivo so na zahodu praznih rok ostali Los Angeles Clippers. Boljši so bili New Orleans Pelicans s 135:115. Philadelphia 76ers, najboljše moštvo vzhodne konference pa je doseglo 27. zmago v sezoni. Tudi brez izjemnega centra Joela Embiida, ki bo manjkal dva do tri tedne zaradi poškodbe kolena, so zanesljivo s 134:99 premagali San Antonio Spurs. To je bil najvišji poraz čete Gregga Popovicha v sezoni.

19-letni Aleksej Pokuševski je proti Memphisu zadel kar pet od osmih poskusov za tri točke. Foto: Guliverimage

Tekma kariere 19-letnega Srba v ligi NBA

V uvodnem srečanju nedeljskega sporeda je Oklahoma City Thunder ugnala Memphis Grizzlies z 128:122. Nase je opozoril 19-letni srbski center Aleksej Pokuševski. Dosegel je kar 23 točk in prispeval še deset skokov, čeprav je imel pod košema opravka z izkušenim litovskim centrom Jonasom Valančiunasom. Pokuševski se je konec prejšnjega leta odpravil v ZDA iz Pireja, kjer je igral za Olympiacos, proti Memphisu pa je blestel zlasti pri metu izza velike črte (5/8). Najboljši strelec dvoboja je bil njegov soigralec Shai Gilgeous-Alexander (30 točk).

Dončić in Čančar v noči na torek

Kdaj bosta naslednjič nastopila preostala slovenska legionarja v ligi NBA? Luka Dončić (Dallas Mavericks) bo v noči na torek (začetek ob 2. uri zjutraj po slovenskem času) gostil Los Angeles Clippers, proti katerim je v prejšnji sezoni izpadel v prvem krogu končnice, Vlatko Čančar (Denver Nuggets), ki je v zadnjem nastopu v noči na nedeljo ostal praznih rok proti reprezentančnemu soigralcu Dončiću, pa bo prav tako ob 2. uri zjutraj v noči na torek gostil košarkarje Indiana Pacers.

Liga NBA, 14. marec: Oklahoma City Thunder : Memphis Grizzlies 128:122

Gilgeous-Alexander 30, Pokuševski 23, 10 sk., Williams 17; Morant 22, Brooks 19, Valančiunas 16, 14 sk.



Golden State Warriors : Utah Jazz 131:119

Curry 32 (trojke 6/9), 9 asist., Wiggins 28, Poole 18, Wiseman 16, Green 11, 12 sk., 12 asist.; Gobert (27 sk.) in Mitchell 24, Conley 23, Clarkson 21



Philadelphia 76ers : San Antonio Spurs 134:99

Harris 23, Curry 21, Green in Korkmaz 16; Eubanks 17, White 17 Orlando Magic : Miami Heat 97:102

Vučević 38, 10 sk., 6 asist., Ross 31; Butler 29, 9 asist., Herro 22, 8 sk., Dragić 3 (met iz igre: 1/11, ta tri: 1/8), 4 ask., 8 asist. v 24:24



Atlanta Hawks : Cleveland Cavaliers 100:82

Collins 22, 13 sk., Gallinari 22, Knight 16; Sexton 15, Garland 11



Houston Rockets : Boston Celtics 107:134

Oladipo 26, Martin Jr. 21, Jones 14; Brown 24, Tatum 23, Walker in Williams 16



Minnesota Timberwolves : Portland Trail Blazers 114:112

Edwards 34, Rubio 15; Lillard 38, 7sk., Trent 21, Covington 19, 7 sk., 5 asist.



Chicago Bulls : Toronto Raptors 118:95

Williams 23, LaVine 15, Markkanen 13; Powell 32, Lowry 20, 5 sk., 8 asist.



New Orleans Pelicans Los Angeles Clippers 135: 115

Williamson 27, Ingram 23, Ball 20, 8 sk.; Leonard 23, Jackson 18

