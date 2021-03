Dončić odšteva ure, zvezdnika Philadelphie odpadla po usodnem obisku frizerja

V noči na ponedeljek bodo največji zvezdniki lige NBA v Atlanti uprizorili spektakel na vsakoletnem dvoboju All-Star. Na njem bo drugič zapored nastopil slovenski as Luka Dončić. Znova je uvrščen v začetno peterko, v svojo ekipo pa ga je izbral kapetan LeBron James. Ljubljančan bo pred srečanjem sodeloval tudi v spretnostnem tekmovanju (Skills Challenge), na sporedu bodo tudi tekmovanja v zabijanju in metanju trojk ter dvoboj vzhajajočih zvezd (Rising Stars). Zaradi stika s pozitivno osebo na Covid-19 bosta spektakel izpustila zvezdnika Philadelphie Joel Embiid in Ben Simmons.

Redni del lige NBA se je na kratko prekinil. Napočil je čas za druženje zvezdnikov, ki bodo letos na tekmi All-Star nastopili v Atlanti. Dvorana State Farm Arena bo zvezdniški spektakel gostila prvič po letu 2003.

Osrednji dogodek predstavlja dvoboj ekip LeBrona Jamesa in Kevina Duranta, na katerem že tradicionalno v ospredju ne bo obramba, ampak želja, kako doseči čim več atraktivnih točk in pokazati čim več košarkarskih vragolij. Lani so najboljši igralci na svetu zaigrali na polno v obrambi po dogovoru šele v zadnji četrtini. Bo tako tudi letos? Tekma All-Star se bo začela ob 2. uri po slovenskem času, pred njo pa bosta državni himni zapeli Gladys Knight (ZDA) in Alessia Cara (Kanada).

Embiida in Simmonsa drago stal obisk frizerja

Joel Embiid ne bo nastopil na spektaklu v Atlanti. Foto: Reuters Pred spektaklom je prišlo do dveh naknadnih odpovedi. Zaradi stika z osebo, okuženo s novim koronavirusom, bosta morala dvoboj izpustiti zvezdnika Philadelphie Joel Embiid in Ben Simmons. Usodno naj bi bilo srečanje s frizerjem. Namesto Kamerunca bo tako v začetni peterki ekipe Kevina Duranta nastopil novinec na tovrstnih srečanjih Zion Williamson.

V ekipi LeBrona Jamesa poleg Dončića in karizmatičnega kapetana v začetni peterki nastopajo še Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State) in Nikola Jokić (Denver), na rezervni klopi pa bodo Damian Lillard (Portland), Chris Paul (Phoenix), Jaylen Brown (Boston), Paul George (LA Clippers), Domantas Sabonis (Indiana) in Rudy Gobert (Utah). Trener bo Quin Snyder (Utah). V ekipi bi moral biti tudi Ben Simmons (Philadelphia), a ne sme nastopiti.

V ekipi Kevina Duranta, ki zaradi poškodbe ne bo nastopil (zaradi zdravstvenih težav sta udeležbo odpovedala tudi Anthony Davis in Devin Booker), bodo dvoboj začeli Kyrie Irving (Brooklyn), Bradley Beal (Washington), Jayson Tatum (Boston), Kawhi Leonard (LA Clippers) in Zion Williamson (New Orleans), Na klopi so James Harden (Brooklyn), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle (New York), Nikola Vučević (Orlando), Donovan Mitchell in Mike Conley (oba Utah), ki je naknadno dočakal priložnost za krstni nastop na tekmi All-Star. Trener je Doc Rivers (Philadelphia), ki tako ne bo mogel računati na svojega centra Joela Embiida.

Luka je na lanskoletni tekmi All-Star prispeval 8 točk, 4 asistence in 1 skok. Foto: Reuters

Dončić proti boljšemu iz dvoboja Sabonis - Randle

Se bo Luka Dončić v polfinalu pomeril z Domantasom Sabonisom, s katerim bi se lahko srečal tudi v kvalifikacijah za nastop na OI v Tokiu? Foto: Gulliver/Getty Images Ob 00.30 po slovenskem času se bo začelo spretnostno tekmovanje, v katerem nastopa tudi Dončić. Poleg njega se bodo za lovoriko najspretnejšega med košarkarji potegovali še Chris Paul (Phoenix), Julius Randle (New York), Domantas Sabonis (Indiana), Nikola Vučević (Orlando) in Robert Covington (Portland). Žreb je določil, da sta v polfinale že uvrščena Dončić in Paul, Slovenec pa se bo v boju za finale pomeril z boljšim iz dvoboja Sabonis – Randle. Litovec je tudi njegov soigralec v ekipi LeBrona Jamesa na zvezdniški tekmi.

Odigrana bo tudi tekma Rising Stars Challenge med mladimi upi lige NBA. Pomerili se bosta zasedbi ameriških košarkarjev proti zasedbi tekmecev, zbranih iz preostalega sveta.

V zabijanju, ki bo potekalo med polčasom tekme vseh zvezd, se bodo za lovoriko potegovali Obi Toppin (New York), Anfernee Simons (Portland) in Cassius Stanley (Indiana).

V metu trojk bodo nastopili Stephen Curry (Golden State), Jayson Tatum, Jaylen Brown (oba Boston Celtics), Zach LaVine (Chicago), Donovan Mitchell in Mike Conley Jr. (oba Utah), ki je vskočil namesto poškodovanega Bookerja.