Nič od dvoboja med Dončićem in Jokićem?

Ljubitelji profesionalne severnoameriške košarkarske lige NBA bodo v noči na nedeljo prišli na svoj račun, saj bo odigranih osem tekem. Med njimi je v Sloveniji največjega zanimanja deležna tista, na kateri se bosta spopadla Denver in Dallas. Luka Dončić in Kristaps Porzingis se vračata v zasedbo Mavericks, pri Nuggets, kjer se dokazuje tudi Vlatko Čančar, pa je vprašljiv nastop najboljšega igralca Nikole Jokića.

Nedavno sta se Luka Dončić in Nikola Jokić družila na zvezdniškem spektaklu All-Star v Atlanti, kjer sta se pri predstavitvi ekipe pred srečanjem tako zaklepetala, da je trenutek izkoristil Stephen Curry in ob prihodu na parket prestrašil Ljubljančana, s tem pa tudi poskrbel za spletno uspešnico, ki je kmalu polnila socialna omrežja.

Kako je Stephen Curry nedavno prestrašil Luko Dončića?

Slovenski in srbski as sta prijatelja. Spadata med najbolj raznovrstne zvezdnike lige NBA, vajene doseganja trojnih dvojčkov. Spadata med deset najboljših strelcev v ligi NBA, med najboljše podajalce, tokrat pa morda ne bo prišlo do njunega dvoboja, saj je nastop 24-letnega srbskega centra zaradi poškodbe levega gležnja vprašljiv. Če Jokića ne bi bilo parket, bi imel Dallas olajšano pot do uresničitve svojih načrtov. Denver je dobil zadnjih pet srečanj v ligi NBA, Mavericks pa so na zadnjem dvoboju zaigrali brez dveh najboljših posameznikov.

Kdo bo srečnejši po dvoboju? Luka Dončić ali Vlatko Čančar? Foto: Getty Images

Manjkala sta tako Dončić kot Kristaps Porzingis, kar je bil prevelik udarec za njune soigralce, ki so ostali praznih rok v Oklahoma Cityju. Zdaj, ko se bodo po napovedih, ki prihajajo z druge strani velike luže, predstavili v najmočnejši zasedbi, bodo imeli veliko več možnosti za uspeh. Pri Denverju na svojo priložnost čaka slovenski reprezentant Vlatko Čančar, srbsko-slovenski košarkarski praznik v Koloradu pa bo dopolnil še Boban Marjanović. Dvoboj se bo začel v Denverju ob 4. uri zjutraj po slovenskem času.

Liga NBA, 13. marec: 20.00 Oklahoma City Thunder – New York Knicks

01.00 Brooklyn Nets – Detroit Pistons

01.00 Charlotte Hornets – Toronto Raptors

01.00 Washington Wizards – Milwaukee Bucks

01.30 Atlanta Hawks – Sacramento Kings

02.00 Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers

04.00 Denver Nuggets (Vlatko Čančar) – Dallas Mavericks (Luka Dončić)

04.00 Phoenix Suns – Indiana Pacers



