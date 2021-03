Prvič je po stezi peljala že kot 17-letnica in to z maminim avtomobilom. Foto: Wikimedia Commons Leta 2017 so Sabini Schmitz odkrili raka in včeraj je umrla za posledicami dolge bolezni. Stara je bila 51 let.

Schmitzova je bila ena največjih poznavalk dirkaške steze Nordschleife v Nemčiji, ki velja za najtežje in najbolj zloglasno dirkališče na svetu. Nemka naj bi dobrih 20 kilometrov dolg krog prevozila več kot 20 tisočkrat. Dolgo je bila namreč tam tudi voznica “taksija” po stezi, s katerim je zabavala obiskovalce.

Prvič je po stezi peljala že kot 17-letnica in to z maminim avtomobilom. Uslužbencu na vhodu seveda ni povedala, da še ni polnoletna in da tudi še nima vozniškega izpita.

Leta 1996 in 1997 je na tej stezi za volanom BMW M3 zmagala na 24-urni vztrajnostni dirki, česar do zdaj ni uspelo še nobeni ženski. Po Michele Mouton - prvi ženski zmagovalki relija za svetovno prvenstvo in tovarniški voznici Audija - je bila Schmitzeva v avtomobilskih krogih najbolj znano žensko ime.

Vse od leta 2017 se je borila z rakom. Foto: Wikimedia Commons

Zaslovela je kot gostja Top Geara

Še bolj kot z obema zmagama na Nordschleifu je zaslovela po nastopu v britanski avtomobilski oddaji Top Gear, kjer je po stezi vozila kombi in krog skoraj uspela odpeljati pod desetimi minutami. Potem ko je voditelj Jeremy Clarkson z jaguarjem S-type odpeljal krog v 9 minutah in 59 sekundah, ga je Sabine izzvala z besedami, da tak čas sama doseže z navadnim kombijem. Vozila je forda transita z dizelskim motorjem in do Clarksonovega časa ji je zmanjkalo le devet sekund. Z enakim jaguarjem je bila od Clarksona hitrejša za 47 sekund.

Leta 2016 je ob Chrisu Evansu postala celo sovoditeljica oddaje Top Gear.

Rodila se je v kraju Adenau, ki leži le slabih deset kilometrov stran od slavne nemške steze. Njena starša sta upravljala restavracijo, tudi sama pa se je izučila za delo v gostinstvu. Z obema sestrama se je prvič z Nordschleifom spoznala že z družinskim avtomobilom. Tudi njeni sestri sta poizkusili z dirkanjem, a le Sabine je uspela priti do zmag in uspehov. Večkrat je priznala, da je imela že kot otrok rada hitrost in da se nikoli ni igrala s punčkami.

Imenovali so jo tudi "kraljica Nordschleifa". Foto: Wikipedia

Pioneer, champion, Queen of the Nurburgring



Sabine Schmitz was a unique, much-loved and cherished member of our sport's family, and a force of nature for inspiring a new generation of motorsport enthusiasts



Our thoughts are with her family and friends at this sad time pic.twitter.com/nwrLyZvXla — Formula 1 (@F1) March 17, 2021

The Nürburgring has lost its most famous female racing driver.



Sabine Schmitz passed away far too early after a long illness. We will miss her and her cheerful nature. Rest in peace Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU — Nürburgring (@nuerburgring) March 17, 2021

Video - prikaz prehitevanja Sabine Schmitz