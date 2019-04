Pes napadel deklico in ji zlomil čeljust #Argument

5-letna Lilly-Mae Payne, ki se zdravi v bolnišnici v Cincinnatiju, ima čeljust zvezano z žicami in kovinskimi ploščicami. Kljub hudim poškodbam zdravniki menijo, da bo v celoti okrevala. Njeni starši so zaradi napada šokirani, a se zavedajo, da bi deklica lahko umrla, zato so veseli, da je napad sploh preživela, poroča ameriška televizija Local12.

Psa bodo usmrtili

Pes pasme pitbull je nekega otroka napadel že septembra lani, zato bodo psa usmrtili. 37-letni lastnik ga je sicer tokrat imel na povodcu, a ga je pes strgal, stekel na sosedovo dvorišče in napadel nesrečno deklico. Policija je zoper moškega sprožila pregon, ker ni dovolj dobro poskrbel, da pes ne bi nikogar ogrožal.

V slovenskem registru nevarnih psov je več kot 2.100 živali, a so ta trenutek na prevzgoji samo trije. Slabi dve leti po tragediji na Dolenjskem, kjer so psi do smrti pogrizli 71-letno žensko, smo preverili, kakšna je situacija na terenu. So nevarni psi še vedno tam? In zakaj imajo v Avstriji vsi nevarni psi že lep čas povodec in nagobčnik, medtem ko jih pri nas ne preverja nihče?