V Račah se bojijo ameriškega milijarderja in njegove tovarne #Argument #video

Ameriški milijarder Dennis Albaugh dviguje prah v Račah na Štajerskem. Za svojo edino tovarno pesticidov v Evropi si je izbral prav Slovenijo. Zdaj si želijo proizvodnjo v Račah še povečati, domačini pa se bojijo vpliva na zdravje in okolico.

Američan Dennis Albaugh ima več milijonov evrov vreden razkošen družinski dvorec v domači Iowi, zasebno golfišče z 19 luknjami in počitniško hišo na obali Floride. Z več kot tremi milijardami premoženja je bil pred krizo na lestvici stotih najbogatejših Američanov. Danes je 69-letnik po ocenah uglednega Forbesa vreden debelo milijardo evrov.

Princ pesticidov je tovarno postavil tudi v Sloveniji

Princ pesticidov, kot mu nekateri pravijo, ima tovarne pesticidov na vseh celinah. V Evropi je svojo postavil v Sloveniji, v Račah. Tovarna stoji ob obnovljenem grajskem poslopju in nasproti osnovne šole. Prej je bila to tovarna Pinus, po novem pa je del Albaughovega imperija. Tovarna Albaugh TKI proizvaja škropivo boom efekt, ki vsebuje herbicid glifosat.

Proizvodnjo v Račah bi še povečali

Albaugh že dlje časa čaka, da mu agencija za okolje izda okoljevarstveno dovoljenje za šestkratno povečanje proizvodnje boom efekta. Če se bo to zgodilo, se prebivalci Rač bojijo, da bo to usodno vplivalo na njihovo zdravje, saj že zdaj opažajo številna rakava obolenja.

Na šoli za rakom v 35 letih zbolelo 22 ljudi

Že pred leti je na težavo rakavih obolenj med uslužbenci osnovne šole opozoril takratni ravnatelj Jožef Jurič. "Ugotovili smo, da je v zadnjih 35 letih na šoli, ki ima tudi vrtec, za rakom zbolelo 22 ljudi." Tudi njegov naslednik ni navdušen nad sicer prijaznim sosedom čez cesto.

Direktor miri: V Račah zgolj pakiramo pesticide

Kemična tovarna in njena sežigalnica skrbita tudi krajane, a direktor podjetja miri, da v Račah ne proizvajajo spornega glifosata. Tu zgolj pakirajo pesticide, a želijo si veliko večjo proizvodnjo. "Ne le, da proizvajamo v skladu z vsemi zakoni in pravili, imamo tudi zelo visoke lastne standarde za varno proizvodnjo in varno delovno okolje. Ne le za naše delavce, ampak tudi za okolico," je povedal Douglas Adair Kaye, direktor Albaugha Rače.

"Proizvodnja glifosata je varna"

Sprehod v okolici tovarne se ne konča tako idilično kot reklamni spot za Albaugh. Ko pobožate poljščine, se skoraj zaletite v sežigalnico. Direktor podjetja ne glede na sporne primere z glifosatom v tujini vztraja, da je njihova proizvodnja varna. "Glifosat so kot morebitnega povzročitelja raka označili le v eni organizaciji. To je podobna klasifikacija, kot če bi rekli, da sta frizer ali da pijete kavo. Vsi drugi regulatorji po svetu, no, skoraj vsi regulatorji po svetu, pravijo, da gre za varno uporabo," pravi. Krajani pa zahtevajo več kot le prijazna zagotovila kemičnega soseda.

Veliki odškodnini zaradi glifosata v ZDA Medtem ko pri nas domačini že leta čakajo na odgovor, koliko rakavih obolenj je povezanih s kemično tovarno, po svetu že padajo prve sodbe, povezane z uporabo glifosata. V ZDA sta bili v zadnjem času dosojeni dve astronomski, kar 80-milijonski odškodnini. Dvema vrtnarjema je namreč uspelo dokazati, da sta zbolela za rakom zaradi dolgotrajne izpostavljenosti glifosatu.

Medtem država pri nas odloča o šestkratnem povečanju proizvodnje v Račah. Na ministrstvu odgovarjajo, da ne izdajajo soglasij za samo dejavnost podjetja, ampak da bodo zgolj preučili vplive na okolje. Izdali bodo okoljevarstveno soglasje, nato pa še dovoljenje glede vplivov na okolje. Pravijo, da ne gre za dovoljenje za povečanje glifosata, ampak za dovoljenje za povečanje proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, kar pa je eno in isto, so poročali v oddaji Argument.

