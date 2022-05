Japonec prenehal biti človek in oblekel pasji kostum #video

Japonec Toko je objavil svoje fotografije v kostumu. "Izbral sem škotskega ovčarja, ker je videti pravi, ko ga oblečem. Mislil sem, da bi bila to dobra žival za mojo velikost. Videl sem, da bi bil ta model najbolj realističen, zato sem se odločil, da bom dal izdelati psa," je povedal po poročanju Daily Maila.

V začetku aprila se je na YouTubu pojavil nenavaden videoposnetek Toka, oblečenega v kostum psa, na katerem stoji na vseh štirih pred kamero, v ozadju pa se predvaja živahna klavirska glasba.

Ob glasbi dvakrat dvigne desno tačko v znak pozdrava, nato pa dvigne še levo tačko. Podoben Lassie se nato valja po tleh ter maha z nogami v zraku. Medtem ko so nekateri pohvalili, da je živahna obleka "super", so drugi dejali, da je videti nenaravno, eden od gledalcev pa je pripomnil: "Ne glede na to, koliko denarja si zapravil, ne boš pravi pes."

Kostum je izdelalo japonsko podjetje

Pasjo preobleko je izdelalo japonsko podjetje Zeppet, ki izdeluje kostume in maske za televizijske oglase in filme. Tiskovni predstavnik podjetja je dejal: "Po vzoru pasme škotski ovčar je oblikovan kot pravi pes, ki hodi na štirih nogah." Toko-san je na Twitterju objavil videoposnetek, na katerem je oblečen v pasji kostum, ob tem pa se valja po tleh, zapisal je: "Naročil sem kostum! Po vaši zaslugi sem lahko uresničil svoje sanje, da bi postal žival!"

Dodal je: "Obstajajo omejitve, vendar se v njem lahko giblješ. Če pa se premikaš preveč, nisi več videti kot pes."

Japončeva objava je razdelila splet, nekateri pa so vseeno pohvalili njegov pogum, da je sledil svojim življenjskim sanjam.