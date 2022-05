Do 750 evrov kazni, če v tem mestu ne poberete pasjih iztrebkov

V priljubljenem turističnem mestu na jugozahodu Francije so se odločili, da bodo od zdaj "čisti in prijazni", do pasjih iztrebkov pa bodo imeli ničelno toleranco. V Bergeracu boste tako po novem, če za svojim ljubljenčkom ne boste pobrali iztrebka, lahko plačali kazen tudi do 750 evrov.