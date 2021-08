Pasja vročina idealna za obisk muzejev in knjižnic #VIDEO

Tudi v Sloveniji te dni vlada izjemna vročina, četrti vročinski val je zajel vso državo, ponekod najvišje temperature tega poletja v naslednjih dneh šele prihajajo. Vročinski stres je zato zelo visok. Na NIJZ svetujejo, naj se čez dan umaknemo v senco ali v hladnejše prostore kot so knjižnice in muzeji. Že nekaj ur na hladnem koristi pri manjšanju obremenitve organizma zaradi vročine.

Spet so dnevi pasje vročine, ko večina išče debelo senco in hladno osvežitev. Termometri so se v opoldanskih urah v Ljubljani povzpeli čez 30 stopinj Celzija. Marsikdo ohladitev najde v muzejih in ob tem še obogati znanje o kulturi.

''Opažamo povečan obisk, ki je skoncentriran predvsem v času dneva, ko je v mestu zaznati najhujšo vročino, to je med 12. in 15. uro. Po ogledu se odločajo za počitek v muzejski kavarni. Po drugi uri popoldan se obiskovalci odločajo za sprehod med ostanki Emone, imamo dva arheološka parka, kjer si med zelenimi površinami lahko ogledajo ostanke rimskega mesta Emone,'' je povedal Nejc Kovačič iz zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljana.

72-letna Mary pa je zvesta obiskovalka knjižnice. ''Ker se sprostim, to je moj drugi dom. Po mamini in očetovi smrti sem tukaj našla eno zavetišče. Ker zaradi visokega krvnega tlaka ne smem hoditi po soncu, sem tukaj varna,'' je povedala.

Ljudje se hladijo tudi na kopališčih, več obiska je v popoldanskih urah. ''Največ po četrti, peti, se pravi po službah se začne naval,'' je dejal reševalec na kopališču Kodeljevo Juš Velepec.