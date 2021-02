Navalni pozval privržence, naj premagajo strah in osvobodijo Rusijo

V sporočilu, ki ga je objavil na Instagramu, je poudaril, da se bodo sedanje oblasti lahko ohranile na oblasti in jo izkoriščale za osebno bogatenje samo, če se bodo Rusi še naprej bali. "Če premagamo strah, lahko osvobodimo našo domovino te peščice tatov na oblasti. Naredimo to. To moramo storiti zase in za bodoče rodove," je zapisal v svojem prvem obsežnejšem odzivu, potem ko mu je sodišče pogojno zaporno kazen v torek spremenilo v zaporno, piše STA.

44-letni Navalni, eden največjih kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, se je 17. januarja vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok v Rusiji, za katero krivi Kremelj.

Foto: Reuters

Ob vrnitvi so ga ruske oblasti na moskovskem letališču aretirale in priprle, kar je sprožilo množične proteste po vsej državi, na katere so varnostne sile odgovorile s silo in prijele več kot 10.000 ljudi.

Navalni je v zapisu na Instagramu danes ocenil, da je podvržen brezzakonju, "odkar je stopil z letala", in da se mu s tem Putin osebno maščuje. Čeprav je v zaporu, pa se počuti kot svoboden človek, ker je prepričan, da dela prav in ker ima podporo privržencev in svoje družine, je dejal.

Sodišče v Moskvi mu je v torek pogojno zaporno kazen zaradi prevar iz leta 2014 spremenilo v tri leta in pol zapora, ker da je kršil pogojno kazen. Ker je del kazni že prestal v hišnem priporu, naj bi za zapahi ostal dve leti in osem mesecev, poroča AFP, še piše STA.

