Na protestih v podporo Navalnemu prijeli več kot 5300 ljudi

Na protestih z zahtevo po izpustitvi Navalnega iz zapora se je v nedeljo kljub prepovedi in poostrenim varnostnim ukrepom od Vladivostoka na ruskem Daljnem vzhodu do Moskve in Sankt Peterburga drugi konec tedna zbralo več tisoč ljudi. Po podatkih neodvisne organizacije OVD-Info, ki spremlja proteste, so potekali v več kot 50 mestih. Policija je prijela več kot 5300 ljudi, od tega 1800 v Moskvi in skoraj 1200 v Sankt Peterburgu, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Protesti so potekali pred torkovo obravnavo na sodišču, ki bo odločilo, ali bodo Navalnemu skoraj triletno pogojno zaporno kazen iz leta 2014 spremenili v zaporno. Iz urada državnega tožilca so danes sporočili, da podpirajo spremembo kazni v zaporno.

44-letni Navalni se je 17. januarja vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok, za katero krivi Kremelj. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo so ga ruske oblasti prijele, naslednji dan pa zanj odredile 30-dnevni pripor.

Navalni je v priporu v močno varovanem zaporu. K njegovi izpustitvi je pozvalo več zahodnih držav, tudi EU in ZDA, ki so v nedeljo obsodile ostro ukrepanje ruskih oblasti proti podpornikom Navalnega.