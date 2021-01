Policija preiskala stanovanji Navalnega v Moskvi

Ruska policija je danes preiskala stanovanji vodje ruske opozicije Alekseja Navalnega ter prostore protikorupcijskega sklada v Moskvi, so sporočili njegovi sodelavci pred novimi protesti, napovedanimi za konec tedna. Ruske oblasti pa so sporočile, da bodo kaznovale družbena omrežja zaradi pozivanja najstnikov na proteste za izpustitev Navalnega.

Da je policija preiskala stanovanje Alekseja Navalnega v Moskvi zaradi kršitev sanitarnih predpisov in epidemioloških ukrepov, je danes na Twitterju sporočil svetovalec Navalnega Ivan Ždanov. Po njegovih navedbah so v prestolnici preiskali še eno stanovanje ter prostore protikorupcijskega sklada Navalnega, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Ždanov je še sporočil, da je bila v enem od stanovanj soproga Navalnega Julija, ki je objavila videoposnetek, na katerem je slišati udarce s kladivom pred vrati. "Mojega odvetnika nočejo spustiti noter. Razbili so moja vrata," pa je Julija Navalna sporočila novinarjem skozi okno stanovanja.

Ždanov je tudi objavil posnetek nadzorne kamere v prostorih protikorupcijskega sklada, na katerem je videti zamaskirane moške. Sklad med drugim preiskuje bogastvo ruske politične elite, nedavno pa je razburil s poročilom o palači domnevno v lasti ruskega predsednika Vladimirja Putina ob Črnem morju.

Rusko notranje ministrstvo je danes sporočilo, da je uvedlo preiskavo kršitev ukrepov za zajezitev pandemije covida-19 med sobotnimi protesti za izpustitev Navalnega v Moskvi, na katerih se je zbralo več tisoč ljudi. Tiskovna predstavnica ministrstva Irina Volk je dejala, da so organizatorji in udeleženci demonstracij "ustvarili grožnjo za širjenje okužb z novim koronavirusom".

Družbenim omrežjem grozi globa

Ruske oblasti so medtem sporočile, da bodo kaznovale družbena omrežja, ker niso hotela izbrisati sporočil s pozivi najstnikom na proteste za izpustitev Navalnega. Družbena omrežja, tudi TikTok, so pred sobotnimi protesti preplavila sporočila s pozivi k udeležbi.

Ruski regulator Roskomnadzor je omrežja posvaril, da jim grozi globa, če ne bodo izbrisala teh sporočil, in dodal, da so jih že veliko odstranila. A danes je ocenil, da družbena omrežja, med njimi Facebook, Instagram, Twitter, TikTok in YouTube, niso storila dovolj, zato jih bodo kaznovali, ker niso izpolnila zahtev. Sporočil je še, da bodo kazni znašale od 800.000 rubljev (več kot 8700 evrov) do štiri milijone rubljev (nekaj manj kot 44.000 evrov).

Protesti brez odobritve oblasti so v Rusiji prepovedani, nezakonito je tudi pozivanje mladoletnih na demonstracije.

Ekipa Navalnega, ki mu je sodišče odredilo pripor do 15. februarja, je za minuli konec tedna pozvala k protestom v okoli 70 ruskih mestih. Ruske oblasti so napovedane shode razglasile za nezakonite in že pred njimi okrepile pritisk na opozicijske aktiviste. Varnostne sile so na protestih aretirale več kot 3400 ljudi.

44-letni Navalni se je nedavno vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo so ga ruske oblasti prijele, po zaslišanju pa so sporočile, da bo v priporu do 15. februarja.