Na shodih v podporo Navalnemu pridržali več kot 1.400 ljudi

Ruske oblasti so na sinočnjih shodih v podporo voditelju ruske opozicije Alekseju Navalnemu, ki ga je sodišče obsodilo na tri leta in pol zapora, pridržale več kot 1.400 protestnikov, so sporočili neodvisni opazovalci.