Sodišče Navalnemu odredilo več kot tri leta zapora

Sodišče v Moskvi je odločilo, da vodji ruske opozicije Alekseju Navalnemu pogojno kazen spremeni v tri leta in pol zapora, ki pa jo bodo zmanjšali za čas, ki ga je že prestal v hišnem priporu. Navalni je napovedal pritožbo, njegovi sodelavci pa so pozvali k protestom v središču Moskve. Več držav je pozvalo k njegovi takojšnji izpustitvi.

Sodnica Natalija Repnikova je sporočila, da je sodišče razsodilo v prid predloga zvezne službe za prestajanje kazni, da mu pogojno kazen iz leta 2014 zaradi poneverb spremenijo v zaporno, ker je večkrat kršil pogojno kazen, ko se ni javil pristojnim. Dodala je, da Navalni ostaja v priporu, dokler sodba ne bo stopila v veljavo, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Odredili so 3,5 leta zapora, bo pa sodišče upoštevalo čas, ki ga je že prestal v hišnem priporu, tako da bo podatkih njegovih sodelavcev v zaporu moral ostati približno dve leti in pol, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odvetniki Navalnega so že napovedali pritožbo, piše STA.

"Enega spravijo za zapahe, da bi prestrašili milijone"

Navalni je na današnji obravnavni na sodišču poudaril, da je glavni namen postopka ustrahovanje nasprotnikov ruskega predsednika Vladimirja Putina. "Enega spravijo za zapahe, da bi prestrašili milijone," je dejal. Od sodnikov je zahteval, da ga takoj izpustijo, kot tudi vse politične zapornike. Znova je obtožil Putina, da je lansko poletje ukazal njegovo zastrupitev z živčnim strupom novičok.

Navalni je v priporu od 17. januarja, ko so ga zaradi tega primera prijeli in priprli takoj po vrnitvi iz Nemčije, kjer se je zdravil in okreval po zastrupitvi z novičokom v Rusiji avgusta lani, piše STA.

Njegovi sodelavci so po objavi odločitve sodišča že pozvali k takojšnjim protestom v Moskvi. "Naša država je padla v popolno nezakonitost, temu se moramo zoperstaviti," piše v tvitu, ki ga je objavil njegov protikorupcijski sklad, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

ZDA, Velika Britanija, Nemčija in Francija so po odločitvi sodišča danes ponovile poziv Moskvi k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Navalnega. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je obsodil odločitev sodišča ter pozval k izpustitvi tudi več sto ruskih državljanov, ki so jih "neupravičeno priprli zaradi uresničevanja pravice do svobode izražanja in mirnega zbiranja".

Britanski zunanji minister Dominic Raab je odločitev sodišča obsodil kor neprimerno, saj je tarča žrtev zastrupitve namesto tistih, ki so za zastrupitev odgovorni. S tem po njegovi oceni Rusija ne izpolnjuje najbolj temeljnih zavez, ki jih je pričakovati od odgovorne članice mednarodne skupnosti, piše STA.

Nemški minister: Grenak udarec temeljnim svoboščinam

Nemški zunanji minister Heiko Maas pa je odločitev sodišča na Twitterju obsodil kot grenak udarec temeljnim svoboščinam in vladavini prava v Rusiji. Spomnil je, da je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) že leta 2017 kritiziralo sodni pregon v tem primeru kot neutemeljenega. Tudi predstavnik francoske vlade je obsodbo Navalnega označil za nesprejemljivo in zahteval njegovo takojšnjo izpustitev, piše AFP.

Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je razsodbo sodišča o zaporu za Navalnega obsodila, ker da je v nasprotju z verodostojnostjo in mednarodnimi obveznostmi Rusije na področju človekovih pravic. Poudarila je, da v tem primeru sodišče ni moglo razsojati, ker je ESČP že razsodil, da je neutemeljen in nerazumen. Moskvo je pozvala k spoštovanju človekovih pravic, poroča AFP, še piše STA.

