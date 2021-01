Navalni ostaja v priporu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodnik Musa Musajev je danes sporočil, da odločitev glede pripora ostaja nespremenjena. Aleksej Navalni je bil kritičen do odločitve. "To je očitno brezpravje, s katerim želijo ustrahovati mene in druge," je opozoril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki jo povzema STA.

44-letni Navalni se je 17. januarja vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo so ga ruske oblasti prijele, po zaslišanju pa so sporočile, da bo v priporu do 15. februarja.

Ekipa Navalnega je za minuli konec tedna pozvala k protestom v okoli 70 ruskih mestih in podobno pozivajo tudi za ta konec tedna. Na prvih protestih, ki se jih je udeležilo več deset tisoč ljudi, so aretirali več tisoč ljudi.

Moskovska policija je danes posvarila pred novimi napovedanimi nedovoljenimi protesti ter sporočila, da bodo organizatorji in protestniki morali prevzeti odgovornost. "Poskuse organiziranja nedovoljenih javnih dogodkov in izzivalne akcije na strani udeležencev bo razumeti kot grožnjo javnemu redu, ki bo nemudoma zatrta," so sporočili iz policije.