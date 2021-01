Sodelavci Navalnega pozvali k novim protestom konec tedna

"31. januarja ob 12. uri. Vsa mesta v Rusiji. Za svobodo Navalnega. Za svobodo vseh. Za pravičnost," je na Twitterju zapisal eden najožjih sodelavcev vodje ruske opozicije Leonid Volkov. Kot je pojasnil, so se za ta dan odločili, ker je najbližje 2. februarju. Takrat je predvideno zaslišanje Navalnega na moskovskem sodišču zaradi obtožb, da je kršil pogoje, ki mu omogočajo, da je na prostosti po obsodbi na pogojno zaporno kazen leta 2014, piše STA.

Ameriškemu veleposlaništvu očitajo, da se vmešava v ruske zadeve

Rusija je medtem danes tudi uradno izrazila protest pri ameriškem veleposlaništvu v Moskvi zaradi njegovih objav na spletu glede sobotnih protestov. Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je na pogovoru z ameriškim veleposlanikom izrazil "oster protest", ker je veleposlaništvo "na družbenih omrežjih in svojih spletnih straneh širilo objave, s katerimi je podpiralo nezakonite shode v več ruskih mestih", je povedala tiskovna predstavnica ministrstva Marija Zaharova.

Kremelj je že v nedeljo očital ameriškemu veleposlaništvu v Moskvi, da se vmešava v ruske notranje zadeve, potem ko je to na spletni strani objavilo obvestilo o sobotnih protestih. V obvestilu so sicer posvarili ameriške državljane, naj se raje izogibajo protestov, Kremelj pa je to označil za neprimerno. Predstavnica veleposlaništva je v nedeljo pojasnila, da diplomatske misije po vsem svetu pogosto izdajajo tovrstna varnostna opozorila.

Putin zanikal, da je palača njegova

Zaharova pa je danes povedala še, da bo Rusija sprožila preiskavo ameriških tehnoloških podjetij zaradi "vmešavanja" v notranje zadeve države. Pred protesti je ruski medijski regulator Roskomnadzor več družbenim medijem, vključno z YouTubom in Instagramom, naročil, naj izbrišejo pozive k demonstracijam.

Na sobotnih protestih v podporo Navalnemu, ki so potekali v več kot sto mestih po vsej Rusiji, so sicer po podatkih nevladne organizacije OVD-Info aretirali več kot 3.700 ljudi. Izbruhnili so tudi spopadi med policisti in protestniki. V nevladni organizaciji Human Rights Watch so bili danes kritični do nasilja ruskih varnostnih sil nad protestniki, ki se dogaja "znova in znova". "23. januar ni bil izjema," so opozorili po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Ekipa ruskega opozicijskega voditelja je k sobotnim protestom med drugim vabila z videom o domnevni skrivni palači ruskega predsednika Putina ob Črnem morju, vredni več kot milijardo evrov. Putin je danes zanikal trditve, da je palača njegova. "Nič, kar je tam navedeno kot moja lastnina, ne pripada in nikoli ni pripadalo meni ali mojim ožjim sorodnikom," je poudaril, piše STA.