Na protestih za izpustitev Navalnega že več kot tisoč aretacij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na protestih za izpustitev priprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega je danes policija v več deset mestih v Rusiji prijela že več kot tisoč ljudi. Novinarji in aktivisti poročajo, da policija marsikje nasilno razganja protestnike.

Po podatkih nevladne organizacije OVD Info, ki spremlja aretacije na opozicijskih protestih, je policija doslej prijela 1090 ljudi. Največ, okrog 300 je bilo aretiranih v Moskvi, medtem ko naj bi policija v Sankt Peterburgu prijela 162 ljudi, navaja STA.

Policisti zbrane razganjajo s pomočjo gumijevk

Francoska tiskovna agencija AFP dodaja, da policisti v Moskvi nasilno razganjajo zbrane s pomočjo gumijevk. O tem pričajo tudi na družbenih omrežjih objavljeni posnetki. Prihaja tudi do spopadov med protestniki in policisti. Nemška tiskovna agencija dpa poroča, da policisti prijete trpajo v policijska vozila. Dostop do spleta naj bi bil ponekod prekinjen, povzema STA.

Aretirali tudi tesno sodelavko Navalnega

Foto: Reuters

Protesti so se začeli na ruskem daljnem vzhodu in v Sibiriji, med drugim v mestih Vladivostok, Habarovsk in Čita. Več tisoč ljudi se je kasneje zbralo tudi v Moskvi, kjer je policija med drugim prijela tudi tesno sodelavko Navalnega Ljubov Sobol. Da je med prijetimi, je na Instagramu sporočila tudi njegova soproga Julija.

Ekipa Navalnega, ki mu je sodišče odredilo pripor do 15. februarja, je pozvala k protestom v okoli 70 ruskih mestih. Ruske oblasti so napovedane shode razglasile za nezakonite in že pred njimi okrepile pritisk na opozicijske aktiviste. Policija pa je napovedala, da bo proteste zatrla, piše STA.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je proteste že vnaprej obsodil kot nesprejemljive sredi epidemije novega koronavirusa. Žena Navalnega, Julija, je kljub temu prek Instagrama že napovedala, da se jih bo udeležila.

Foto: Reuters

Navalni se je vrnil v nedeljo

Rusko tožilstvo je posvarilo državljane pred udeležbo na protestih v obdobju pandemije novega koronavirusa, ruski telekomunikacijski regulator Roskomnadzor pa je družbena omrežja, kot sta Tiktok in Vkontakte, opozoril, naj mladoletnikov ne spodbujajo k udeležbi na shodih, poroča STA.

Štiriinštiridesetletni Navalni se je v nedeljo vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo so ga ruske oblasti prijele, v ponedeljek pa so po zaslišanju sporočile, da bo v priporu do 15. februarja.