Napadalec na soproga Nancy Pelosi obsojen na 30 let zapora

David DePape je bil lani obsojen, ker je vdrl v dom zakoncev v San Franciscu in s kladivom udaril Paula Pelosija. V času napada oktobra 2022, le nekaj dni pred kongresnimi volitvami v ZDA, je bila demokratka Pelosi druga v vrsti za predsedniški položaj in redna tarča skrajno desničarskih teorij zarote.

DePape - nekdanji kanadski nudistični aktivist, ki se je preživljal z občasnim tesarskim delom - je sprva načrtoval napad na Nancy Pelosi in ji nameraval razbiti kolena, če ne bo priznala laži. Ob prihodu na njen dom je oborožen z vrvjo, rokavicami in lepilnim trakom naletel na njenega takrat 82-letnega moža. Med pogovorom z napadalcem je Paulu Pelosiju uspelo poklicati na pomoč policiste.

Ti so videli, kako je DePape s kladivom udaril Pelosija po glavi, preden so napadalca aretirali. Pelosi je z razbito lobanjo preživel v bolnišnici skoraj teden dni.

Tožilstvo je od zveznega sodišča v San Franciscu zahtevalo, naj DePapeja obsodi na 40 let zapora. Tudi Nancy Pelosi je sodišče zaprosila, naj izreče dolgo zaporno kazen za napad, ki je imel uničujoč učinek na tri generacije njene družine.

"Še zdaj, osemnajst mesecev po vdoru v dom in napadu, se je nemogoče izogniti znakom krvi in vloma. Naš dom ostaja srce parajoče prizorišče zločina," je zapisala po navedbah časnika San Francisco Chronicle.

DePapejevi odvetniki so na sodnem procesu trdili, da je DePape politike z levega pola želel napasti zaradi izpostavljenosti teorijam zarote na spletu.

DePape je v objavah na družbenih omrežjih delil desničarske teorije zarote QAnona in lažne trditve, da so bile volitve v ZDA leta 2020 ponarejene. Med osebnostmi, ki jih je želel napasti, so bili kalifornijski guverner Gavin Newsom, sin predsednika Joeja Bidna Hunter in igralec Tom Hanks.