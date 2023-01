V San Franciscu objavili posnetek napada na moža Nancy Pelosi

V San Franciscu so danes objavili videoposnetek napada na moža nekdanje predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi. Na njem je videti, kako se 82-letni Paul Pelosi med lanskim napadom na njunem domu v San Franciscu z napadalcem bojuje za nadzor nad kladivom in tudi druge podrobnosti incidenta.

A graphic video showing the attack on the husband of then-U.S. House Speaker Nancy Pelosi, Paul, in October was released Friday by a San Francisco court.



Napadalec David DePape je nameraval ugrabiti Pelosijevo, ki paje takrat ni bilo doma. Trdil je, da je hotel politikom pokazati, da imajo njihova dejanja posledice in je zaradi tega želel poškodovati Pelosijevo.

Posnetek udarca po glavi Pelosija ni ujel, vendar pa je na njem videti, kako leži nezavesten v mlaki krvi. Posnetek so objavili po tem, ko je koalicija medijev zahtevala dostop do dokazov, ki so jih tožilci prejšnji mesec predvajali na sodišču. Okrožno tožilstvo v San Franciscu novinarjem ni hotelo dati posnetka, sodišče pa je to dovolilo.

Dokazi vključujejo dele klica Paula Pelosija na številko za nujne primere 911 v času napada 28. oktobra lani, pa tudi videoposnetke z nadzornih kamer kongresne policije pred stanovanjem v San Franciscu, posnetek telesne kamere policista in posnetek zaslišanja napadalca.

Paula Pelosija so kasneje operirali zaradi zloma lobanje in poškodb roke, Nancy Pelosi je v četrtek novinarjem povedala, da je moževo dobro počutje najpomembnejše in da ne ve, ali si bo videoposnetek ogledala, ko bo objavljen.